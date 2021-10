GTA Remastered Trilogy sembra esistere davvero! Scovato un importante indizio

Il futuro della saga di Grand Theft Auto è sempre nei pensieri degli appassionati, tanto che uno dei videogiochi più rumoreggiati è proprio il sesto capitolo principale della serie. Oltre a questo, diversi mesi fa hanno inziato a girare in rete diverse voci di corridoio riguardo ad una fantomatica GTA Remastered Trilogy, che conterrà delle versioni riviste di GTA 3, Vice City e San Andreas.

Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto informazioni ufficiali sulla GTA Remastered Trilogy, ma in rete sta cominciando a girare un indizio parecchio importante. A quanto pare, l’ente di valutazione coreano avrebbe valutato proprio la nuova collection contenente i tre storici capitoli della serie di GTA.

Sfortunatamente non ne sappiamo di più al momento, ma se ricordate bene già qualche mese fa, in un report di Kotaku, si parlava di come tutti e tre i giochi sarebbero mossi dall’Unreal Engine e dovrebbero essere un mix di componenti vecchi e nuovi.

Sebbene questa recente valutazione sembri essere un indizio molto grosso, il nostro consiglio è quello prendere il tutto con le dovute attenzioni e di attendere un annuncio ufficiale da parte di Rockstar Games.