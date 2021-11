GTA: sempre più MOD vengono eliminate

Take-Two, il publisher della serie GTA, sembra avere un rapporto molto difficile con le mod. Non è la prima volta (e probabilmente non sarà l’ultima) che ve ne parliamo, però ora la vicenda, complice anche l’uscita della collection che include i primi tre capitoli in 3D della serie ha assunto dei contorni decisamente strani.

Nelle ultime ore, infatti, Take-Two ha compiuto letteralmente una strage. Con un semplice richiamo del copyright, infatti, il publisher di GTA ha fatto rimuovere GTA Advance PC Port, un trainer per The Lost and Damned ed altre mod. Nulla di nuovo, appunto, se però consideriamo che la decisione di rimuovere alcune mod del quarto capitolo, tra cui un salvataggio al 65% di una delle espansioni, arrivi proprio dopo una serie di rumor per la sua rimasterizzazione. Quasi come se rimuovere queste mod fosse un modo volto a proteggere future vendite di un progetto ancora non confermato ufficialmente e non svelato al grande pubblico.

Ora, non vogliamo alimentare speculazioni né teorie del complotto. Take-Two Interactive ha sempre malvisto le mod dei suoi giochi, tanto che molto spesso progetti giganteschi hanno visto la chiusura dopo un report dal publisher. Eppure le ultime manovre del publisher sono davvero molto strane: GTA Trilogy ha completamente oscurato i giochi originali, che sono stati rimossi da Steam quasi subito dopo l’annuncio e la community dei modder si sta decisamente insospettendo su queste decisioni, che diventano sempre più prolifiche e aumentano a dismisura nel tempo.

La situazione appare dunque molto spinosa e molto fumosa. La scena dei modder in GTA è sempre esistita, da mod più serie che andavano ad aggiungere addirittura missioni e rework totali di vecchi giochi fino a quelle tecniche, ora rischia però di estinguersi a causa di queste manovre. Speriamo sempre che Take-Two Interactive possa in qualche modo ripensarci, ma l’idea che dietro ci sia qualcosa di più della semplice protezione del copyright aumenta a dismisura nelle ultime ore.