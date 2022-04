Dopo essere aver vissuto sotto le polemiche per tantissimo tempo, GTA The Trilogy, la collection delle versioni rimasterizzate di Grand Tefth Auto 3, Grand theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas ha ricevuto l’ultimo update il 28 febbraio 2022. Mentre attendiamo ulteriori patch che andranno a migliorare ancora di più l’esperienza di gioco delle tre versioni rimasterizzate, i modder continuano comunque a lavorarci sopra. I frutti di questo lavoro cominciano anche a vedersi lato grafico, con un nuovo texture pack HD che è comparso su Nexus nel corso degli ultimi giorni.

Chiamato semplicemente Zen Prop Pack, si tratta della prima parte di un pacchetto decisamente più ampio, che introduce delle nuove texture in HD per GTA The Trilogy. Il pack, attenzione, non include delle texture in HD per tutti i personaggi e tutte e tre le città, ma solamente per alcuni prop (oltre 40) e solamente per uno dei giochi più importanti del bundle, ovvero GTA San Andreas. In tutto, nel file sono presenti oltre 40 oggetti del mondo di gioco, tra cui i semafori, i segnali stradali, i condizionatori e altri piccoli elementi che sono presenti all’interno della mappa di gioco. Non solo: il bundle sistema anche dei glitch grafici, come ad esempio i testi al neon sulle cabine telefoniche.

Il pacchetto è disponibile su Nexus, ma non è l’unica mod interessante per GTA The Trilogy. Nel sito web sono infatti disponibili altre mod, come ad esempio la possibilità di inserire delle coordinate per l’esplorazione delle mappe dei tre giochi, una migliore definizione degli oggetti più lontani, reticoli per le armi migliori, suoni ed effetti non compressi e l’incremento di pedoni e traffico in GTA San Andreas. Potete sfogliare tutte le mod più popolari visitando questo indirizzo.

GTA The Trilogy ha debuttato a novembre. Nel mentre che Rockstar Games continuerà a migliorare l’esperienza di gioco, vi ricordiamo che lo sviluppatore ha formalmente annunciato il prossimo capitolo di Grand Theft Auto. Ora non resta che attendere novità in merito ad una data di uscita e ovviamente ad un vero e proprio reveal. Siete impazienti anche voi?