GTA Trilogy: disponibile il primo grande aggiornamento

GTA Trilogy non ha di certo avuto il lancio che ci aspettavamo, soprattutto dopo la grande attesa da parte degli appassionati di vecchia data della serie. Rockstar Games ha rilasciato una collezione non proprio degna dei titoli che ne fanno parte, e sia i giocatori che i modder si stanno ancora lamentando degli evidenti problemi tecnici che queste versioni dei giochi presentano. Di fronte a dei difetti così chiari, Rockstar Games ha fatto sapere di aver preso delle importanti decisioni che faranno piacere a tutti gli acquirenti.

Di recente la software house ha fatto sapere sia che ha deciso di reinserire nel suo store digitale per PC le versioni originali di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas, e sia che le regalerà a tutti coloro che hanno acquistato GTA Trilogy su PC. Inoltre, decisione forse anche più apprezzata, Rockstar Games ha rivelato che è ora disponibile il primo aggiornamento post-lancio della collezione, disponibile ora su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Xbox Series S è attualmente in sconto con il black friday.

Curioso che la patch note cita soltanto sulle console PlayStation e Xbox, sebbene siano presenti alcune piccole novità anche per la versione Nintendo Switch. Tra le novità ci sono molti miglioramenti su altrettanti aspetti dei giochi: sono stati sistemati problemi di localizzazione, rimossi buchi nella mappa, riposizionate alcune texture, assestate le collisioni tra oggetti e migliorate le animazioni di alcuni modelli in specifiche cutscene.

Trovate maggiori informazioni e le patch notes complete nel blog di Rockstar Games, dove illustra tutte le modifiche apportate. Sicuramente, dopo questo aggiornamento GTA Trilogy riuscirà finalmente a lasciarsi alle spalle buona parte dei problemi che avevamo tristemente scoperto al lancio, e speriamo che vengano pubblicate altre patch per rendere questa collezione davvero l’esperienza definitiva per giocare tre opere senza tempo e amatissime dai giocatori. Non dimenticate che sulle nostre pagine potete trovare i trucchi di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas.