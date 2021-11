GTA Trilogy: disponibile una corposa mod che migliora la resa visiva

GTA Trilogy, la raccolta comprendente tre dei più grandi titoli del franchise, è ormai stata rilasciata in formato digitale da diverse settimane. Sebbene ci fu inizialmente uno scoppiettante interesse generale maturato prima della sua uscita, da diversi giorni l’opera è stata attaccata bruscamente dalla community obbligando Rockstar Games a fare le ore piccole con aggiornamenti costanti.

proprio nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di un nuovo aggiornamento che è andato a modificare il nuovo restyle grafico, non particolarmente apprezzato da molti. Recentemente una mod avrebbe trasformato, ad esempio, GTA Vice City nella sua versione PS2, cosa molto curiosa ma in qualche modo apprezzata. In queste ore, invece, pare sia stata rilasciata una corposa mod che migliora la resa visiva generale.

La mod in questione, che potete scaricare sul portare NexusMods, si limita a a sostituire le texture originali con alcune completamente nuove migliorando nettamente la qualità grafica come testimoniano alcune foto presenti sul sito. Tale modifica, al momento, è composta da circa 85 nuove texture le quali migliorano anche le strade ed aggiungono nuove pavimentazioni.

Un risultato certamente straordinario che però fa innervosire ancora di più gli appassionati. Possibile che Rockstar Games abbia voluto fare il compitino? Perché ogni volta ci devono essere mod create da terzi che modificano sostanzialmente, ed in modo positivo, la qualità del gioco? Queste sono solo alcune domande fatte sui vari canali social che onestamente non biasimiamo. Fateci sapere cosa ne pensate della questione GTA Trilogy con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti questa raccolta.