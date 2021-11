GTA Trilogy: down il client di Rockstar su PC, svelato il papabile motivo

Come vi abbiamo riportato questa mattina, il client di Rockstar Games su PC non è accessibile. E questa situazione ha portato, ovviamente, all’impossibilità di giocare GTA Trilogy. Quella che inizialmente sembrava una normale manutenzione assume però dei contorni poco chiari. E in base a quello che i dataminer hanno trovato all’interno della collection il danno potrebbe essere quasi autoindotto.

Stando a quanto riporta VGC, infatti, diversi dataminer hanno trovato dei file molto importanti e riservati all’interno di GTA Trilogy. Scavando a fondo tra i file di gioco emergono annotazioni di sviluppo delle versioni originale, missioni tagliate e nomi in codice utilizzati all’interno degli studi di Rockstar Games. Oltre a tutto ciò, sono presenti anche le canzoni tagliate per motivi di copyright, che si possono abilitare con un semplice script. Questa situazione riguarda tutti e tre i titoli della trilogia, anche se il maggior focus è su San Andreas, visto che possiede l’intera colonna sonora originale.

La versione PC di GTA Trilogy è stata definita da Vladim M (uno dei dataminer più attivi per quanto riguarda i giochi della serie Rockstar Games) come una sorta di Sacro Graal per i fan. La quantità di dati presente al suo interno è infatti incredibile ed erano tutti ovviamente non divulgabili al pubblico. Ed è qui che sorge la domanda: possibile che Rockstar Games abbia deciso di mettere KO il client per eliminare tutti i riferimenti e caricare una nuova build all’interno dello store?

To be honest, I haven't even launched any game yet.

Looking through the mission sources is more fun.

This is what you can find by lurking through "Green Sabre" sources. Found by @rollschuh2282 pic.twitter.com/VKx9U0y76G — Vadim M. (@NationalPepper) November 11, 2021

A metà tra la teoria del complotto e la realtà, è molto probabile che il lancio di GTA Trilogy sia stato, fondamentalmente, sbagliato. Non sappiamo se effettivamente il client sia stato messo fuori gioco dalla stessa Rockstar, ma appare chiaro che per eliminare tutti i riferimenti allo sviluppo e la soundtrack di cui il team non detiene più i diritti, quando il client tornerà online i giocatori avranno tra le mani un pacchetto completamente diverso da quello lanciato nella giornata di ieri.