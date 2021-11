GTA Trilogy non basta, in arrivo anche la remastered di Red Dead Redemption?

Stando a rumor e indiscrezioni presenti sulla rete, Red Dead Redemption sarebbe il prossimo gioco Rockstar a ricevere il trattamento “remaster”. Dopo l’annuncio di GTA Trilogy, che debutterà l’11 novembre 2021 su tutte le piattaforme, una nuova voce di corridoio ha svelato che anche la prima avventura in salsa western prodotta dai creatori di Grand Theft Auto sarà aggiornata per le nuove console e PC.

La fonte è Rockstar Magazine e nello specifico Chris, che si occupa di gestire il suo canale YouTube e che già in passato riuscì ad anticipare annunci e informazioni ufficiale della software house. Stando a Chris, la version rimasterizzata di Red Dead Redemption sarebbe già in lavorazione negli studi di Rockstar. Non ci sarebbero, però, indicazioni su una eventuale finestra di lancio della nuova “versione”, anche se si conoscerebbero alcuni dettagli legati allo sviluppo.

Red Dead Redemption non dovrebbe ricevere il trattamento ricevuto invece dal remake di Mafia. Nel dettaglio, infatti, stiamo parlando di una versione rimasterizzata e secondo Chris il lavoro sarebbe nettamente più vicino a quello effettuato dalla GTA Trilogy, quindi con un lavoro più vicino alla modernizzazione del sistema di illuminazione e più in generale un look decisamente attuale con i tempi. Attenzione però: non è escluso che anche i modelli poligonali siano rivisti, visto che nel sequel del gioco (che debuttò nel 2018 su PS4 e Xbox One) aveva al suo interno la mappa completa del primo capitolo, ricostruita interamente con modelli in alta definizione.

Se la remaster di Red Dead Redemption sarà realtà potrà confermarlo solamente Rockstar Games. L’assenza di novità su GTA 6 e l’arrivo di una remaster come la GTA Trilogy dimostra però come in realtà un fondo di verità potrebbe esserci. Forse l’interesse di Sam Houser e soci è quello di provare a rendere moderne alcune vecchie glorie del passato, prima di tuffarsi in un nuovo progetto.