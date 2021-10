GTA Trilogy pesa più del previsto, svelati i requisiti PC

Rockstar ha appena svelato quali sono i requisiti per la versione PC di GTA The Trilogy – The Definitive Edition. La pagina dello store di Rockstar ha già offerto alcuni dettagli specifici in merito alla collezione rimasterizzata che comprende GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas: saranno richiesti ben 45 GB di spazio libero e sono consigliati 16 GB di RAM. Il peso dell’opera di per sé non è leggero come ci si sarebbe potuto aspettare, soprattutto se consideriamo che i giochi sono gli stessi del passato ma con alcune migliorie grafiche.

Inoltre, per quanto riguarda le GPU, il minimo sono una GeForce GTX 760 o una Radeon R9 280, mentre Rockstar consiglia di utilizzare almeno una GTX 970 o un RX 570. Nulla di eccessivo da parte delle specifiche CPU, con soltanto un Intel Core i5-6600K tra i requisiti minimi e un i7-2700K o un AMD Ryzen 5 2600 tra i consigliati. Insomma, GTA Trilogy quasi sicuramente non sarà nulla di impeditivo per molti giocatori PC, sebbene i sistemi più datati potrebbero richiedere qualche miglioramento per arrivare ai requisiti consigliati. Di seguito trovate tutte le specifiche direttamente dal sito di Rockstar Games.

Requisiti minimi

OS: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

Memoria: 8GB

Scheda grafica: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Spazio libero su disco: 45GB

Requisiti consigliati

OS: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 16GB

Scheda grafica: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

Disco: 45GB

Ricordiamo anche che Rockstar Games ha recentemente pubblicato il primo trailer di GTA Trilogy, che mette in evidenza tutte le principali migliorie grafiche della collezione. Aspettiamoci quindi modelli più puliti, texture rivisitate, riflessi moderni e soprattutto una risoluzione maggiore per GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas. Inoltre, è stata anche svelata la data di lancio: Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition sarà rilasciato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch l’11 novembre 2021.