GTA Trilogy Remastered: stanno per tornare i tre giochi PS2?

In questi ultimi mesi non passa una settimana senza aver ricevuto qualche rumor riguardante i piani futuri di Rockstar Games. Le attenzioni dei giocatori sono ovviamente tutte puntate verso il sesto capitolo principale di Grand Thef Auto. Mentre si attende un primo annuncio ufficiale, sembra però che la compagnia californiana stia pensando di proporre ai fan un altro progetto, ovvero la GTA Trilogy Remastered.

Questa ennesima voce di corridoio proviene dai forum di GTA, i quali già in passato sono stati una fonte di rumor. Stando ad alcuni dei membri del forum, noti per essere leaker credibili, si sta cominciando a far ventilare che il prossimo progetto targato Rockstar Games sarà annunciato entro i prossimi 90 giorni e sarà GTA Trilogy Remastered: una rimasterizzazione dei Grand Theft Auto usciti durante l’era PS2.

La trilogia ovviamente andrebbe a comprendere solamente i giochi principali della saga come: Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas. Come se non bastasse, uno degli amministratori del forum di GTA ha poi pubblicato sul proprio Twitter un’immagine che sembra dare ulteriori indizi sulla GTA Trilogy Remastered. L’immagine mostra tre carte Sharks, sulle quali sono bene in vista le date: 2001, 2002 e 2004, anni in cui sono usciti i tre GTA per PlayStation 2.

Fan made shark cards pic.twitter.com/nrC55BuD94 — uNi (@uNiGTANet) January 23, 2021

Come al solito Rockstar non ha ancora proferito parola, ma se le parole dei leaker presenti sul forum di GTA hanno delle reali fondamenta lo scopriremo presto a quanto pare. Cosa ne pensate di questo ennesimo rumor sul brand si GTA? Vi piacerebbe poter rigiocare ai tre capitoli usciti su PS2 in versione rimasterizzata, o preferite di gran lunga gettarvi il prima possibile su GA 6? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata qua sotto.