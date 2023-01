In attesa di scoprire se davvero GTA 6 sarà annunciato quest’anno, si torna a parlare di GTA Trilogy, la collection che include i primi tre capitoli in 3D della serie. La speciale versione, che ha debuttato nel 2021, è stata però afflitta da diversi problemi tecnici e successivamente quasi abbandonata dal publisher e dal suo sviluppatore, Grove Street Games. Ora, secondo un noto leaker, la collection sarebbe in dirittura d’arrivo anche su Steam ed Epic Games. Un lancio che verrebbe sicuramente apprezzato da parte dei giocatori, ma che potrebbe non essere sufficiente.

Chiariamoci: GTA Trilogy è un progetto sicuramente interessante, che aveva tutte le carte in regola per celebrare al meglio il ventennale di Grand Theft Auto 3 e l’inizio del nuovo ciclo della serie. Non tutto però è andato per il verso giusto e oggi, a distanza di poco più di un anno e mezzo dalla release, il titolo sembra abbandonato. La speranza, dunque, è che la release anche su altri client per PC possa portare Rockstar Games a lanciare un nuovo aggiornamento, proprio in concomitanza con il suo arrivo.

Questo pensiero è confermato anche da Ben, utente Twitter che si occupa di monitorare ogni singolo aspetto di Rockstar Games e dei suoi giochi. “Non rovinare tutto, Rockstar Games. È importantissimo che questi tre giochi possano essere lanciati con un aggiornamento importante”, le parole dell’utente, che hanno ovviamente trovato il favore di altri giocatori sul social network.

Don’t screw this up @RockstarGames – it’s critical these games launch with a major update. — Ben (@videotech_) January 16, 2023

Secondo le ultime indiscrezioni, GTA Trilogy per Steam ed Epic Games Store sarà lanciato il 19 gennaio 2023. Il prezzo potrebbe essere scontato del 50% all’uscita. Come di consueto in questi casi, vi invitiamo però ad attendere eventuali comunicati ufficiali: siamo infatti ancora nel campo dei rumor e delle indiscrezioni. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.