GTA Trilogy: su Switch ha bisogno di più spazio, non basterà la scheda di gioco

Tutti coloro che hanno prenotato GTA Trilogy per Nintendo Switch potrebbero ricevere una brutta sorpresa. Come infatti svelato dalla box art ufficiale, disponibile sul sito del rivenditore Target, i tre giochi non trovano spazio sulla scheda di gioco. Cosa significa questo? Che è necessario, come già accaduto in passato, procedere ad un download aggiuntivo.

Andiamo con ordine: trilogia di GTA è disponibile praticamente ovunque: su PlayStation 4, PlayStation 5, le console Xbox e appunto Nintendo Switch. Rockstar ha però scelto un metodo di distribuzione decisamente atipico: la collection, che include Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas sarà infatti disponibile l’11 novembre nella sua versione digitale, mentre le versioni fisiche arriveranno il 7 dicembre. Per la console Nintendo, però, la versione fisica non includerà tutti i dati di gioco. Questo potrebbe rappresentare un problema per alcuni utenti che hanno a disposizione la console, considerando che la memoria della console base è di soli 32GB.

La scelta di Rockstar però appare ancora più strana se pensiamo al peso della raccolta dei tre iconici titoli di GTA. Infatti, stando alle informazioni ufficiali, l’intera versione Switch pesa 25.4GB: è vero che è tanto in relazione alla memoria della console, ma è anche vero che le schede gioco della piattaforma sono in grado di contenere fino a 8GB di dati in più nella maggior parte dei casi, con schede gioco che arrivano fino a 64GB di spazio.

L’unica ragione logica per cui GTA Trilogy non sarà distribuito su una game card più grande, molto probabilmente, risiede nei costi. Forse lo studio ha deciso di non spendere più soldi del necessario per pubblicare l’intero gioco su un’unica scheda di gioco da 64GB. Le motivazioni reali, però, non le sapremo mai: il nostro resta dunque un avviso per tutti coloro che mirano a giocare la collezione su Nintendo Switch. Preparatevi a liberare un po’ di spazio, sia per l’installazione, sia per il download dei file aggiuntivi.