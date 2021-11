GTA Trilogy: svelato peso e pre-load di tutti e tre i giochi su PS5

In queste ultima settimane Rockstar Games ha annunciato e svelato piano piano tuta una serie di novità riguardo la GTA Trilogy, la definitive edition che porta nella nuova generazione tre grandi classici come GTA 3, Vice City e San Andreas.

Grazie ad un nuovo post sull’account Twitter di PlayStation Game Size, quest’oggi scopriamo un paio d’informazioni in più sul peso e sulla data del pre-load di ogni singolo GTA presente nella Definitive Edition in versione PlayStation 5.

Il terzo capitolo della saga di GTA peserà 5,293 GB senza la patch del day one, e il pre-load sarà disponibile a partire dal prossimo 9 novembre, ben due giorni prima del lancio ufficiale.

🚨 Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (PS5) ▶️ Download Size : 22.679 GB (Without Day One Patch) 🟩 Pre-Load : November 9

🟫 Launch : November 11 🟨 #PS5 #GTATrilogyDefinitiveEdition pic.twitter.com/xxI85rOkmS — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 3, 2021

Per quanto riguarda Vice City e San Andreas, i due giochi peseranno rispettivamente 10,768 GB e 22,679 GB. Vi ricordiamo, infine, che la GTA Trilogy uscirà in versione digitale il prossimo 11 novembre sulle piattaforme: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.