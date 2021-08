GTA V gratis ha spinto Epic Games, milioni di account gratis per riscattarlo

La potenza di GTA V è ancora tale al giorno d’oggi non solo per permettere a Rockstar di realizzare la quarta versione consecutiva, ma anche di trainare i client di terze parti, come dimostrano i documenti analizzati dal tribunale della California nella causa tra Apple ed Epic Games.

Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, infatti, quando nel 2020 Epic Games decise (di comune accordo con Rockstar Games) di regalare GTA V non fece solo notizia, ma si rivelò anche essere una vera e propria calamita acchiappa utenti. Nel corso di quei sette giorni in cui il titolo è stato disponibile, infatti, ci sono state ben 7 milioni di persone che si sono registrate appositamente per riscattare l’open world con funzionalità online. Un incredibile numero di persone che hanno deciso di unirsi e registrarsi allo store dei creatori di Fortnite.

È davvero difficile che Epic Games dichiari quanti utenti si sono iscritti esclusivamente per poter riscattare un eventuale gioco. Questa informazione in merito a GTA V è emersa solamente perché contenuta all’interno di un documento e dimostrare due cose fondamentali: la prima è che Epic Games regala costantemente giochi per fidelizzare l’utenza. La seconda è che a oggi, a 8 anni dal lancio ufficiale e con un comportato online in continuo aggiornamento il gioco di casa Rockstar Games è ancora in grado di richiamare a sé tantissimi giocatori, che magari hanno giocato solamente la prima versione su PlayStation 3 e Xbox 360 o anche solo per curiosità hanno voglia di farsi un giro nelle terre della Los Angeles virtuale immaginata da uno degli sviluppatori più importanti dell’ultimo decennio.

Oltre alle statistiche su GTA V ed Epic Games, al momento la causa legale è ancora in corso. E giusto oggi vi avevamo riportato una nuova informazione, emersa dai documenti confidenziali ancora al vaglio del tribunale californiano: riguardava un eventuale accordo di esclusività con PlayStation per i suoi titoli first party e potete leggere il tutto a questo indirizzo.