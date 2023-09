I giocatori di tutto il mondo stanno aspettando con impazienza l’uscita di Grand Theft Auto VI, il prossimo capitolo dell’epica serie di giochi di Rockstar Games. Sebbene l’attesa sia stata lunga, non siano stati ancora rilasciati trailer ufficiali e le uniche novità arrivarono attraverso l’incredibile furto di dati subito da Rockstar Games l’anno scorso, alcune recenti fughe di notizie stanno svelando interessanti dettagli sul gioco.

La notizia più sorprendente riguarda le dimensioni del gioco. Secondo una fonte anonima, GTA VI potrebbe richiedere uno spazio di archiviazione mastodontico, pari a 750 GB al momento del rilascio. Questo metterebbe a dura prova la capacità di archiviazione delle console attuali, in particolare della PlayStation 5, che ha un’archiviazione nominale di 825 GB ma con solo 667 GB effettivamente disponibili per i giochi a causa dei file di sistema predefiniti.

Inoltre, i possessori di una Xbox Series S, si ritroverebbero costretti ad acquistare una delle espansioni di memoria vendute da Microsoft, in quanto il modello “entry level” di Xbox, offre un SSD di “soli” 512GB.

Nonostante le preoccupanti dimensioni del gioco, GTA VI sembra destinato a stupire i giocatori con la sua longevità. La stessa fonte, infatti, afferma che il gioco offrirà ben 400 ore di gioco, le quali promettono un’esperienza epica se consideriamo la cura che Rockstar mette da sempre nella realizzazione dei suoi mondi di gioco.

Non vi eccitate, è GTA V

Le voci sul gioco suggeriscono anche un ritorno alla famosa location di Vice City, chiaramente ispirata a Miami, e la presenza di due protagonisti giocabili, Jason e Lucia, ispirati alla leggendaria coppia di criminali Bonnie e Clyde. Tuttavia, queste informazioni non sono ancora state confermate ufficialmente da Rockstar Games, pur essendo presenti anche nel celebre leak dello scorso settembre.

Mentre i fan di GTA aspettano con ansia ulteriori dettagli sul gioco, alcune voci suggeriscono, inoltre, che il prezzo di GTA VI potrebbe essere notevolmente più alto rispetto al suo predecessore e raggiungere l’incredibile prezzo di listino di 150$. Se questa indiscrezione venisse confermata, assieme a quella riguardante le dimensioni del gioco, i possessori di PlayStation 5 dovranno tenere in considerazione anche l’acquisto di uno dei migliori SSD disponibili per la console di casa Sony, prima di potersi godere il nuovo capitolo della celebre saga.

Nonostante le incertezze, i dettagli ancora non confermati, e il nostro recente sondaggio che ha dimostrato che gli utenti non sono pronti a spendere così tanto anche se si tratta di una produzione targata Rockstar, siamo certi che, se GTA VI garantirà un’esperienza straordinaria capace di giustificare tutte queste scelte, al limite dell’accettabile, i giocatori, alla fine, non si tireranno indietro.

Resta comunque doveroso ricordarvi che queste sono mere indiscrezioni, le quali potrebbero essere smentite in ogni momento proprio da Rockstar stessa. Al momento, però, l’unica cosa certa è che l’utente dietro al profilo X che ha dato il via a questo chiacchiericcio è considerato come uno dei più attendibili, visto che già in più riprese si è trovato costretto a rimuovere i suoi leak proprio su richiesta di Rockstar.