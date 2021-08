GTA Vice City: la remastered fan-made che esaudisce un sogno

L’universo di Grand Theft Auto ha saputo affascinare tutta una serie di appassionati nel corso di più generazioni. Siamo passati dai primi capitoli con visuale dall’alto ai capitoli tridimensionali nati su PlayStation 2 che furono una vera e propria rivoluzione per il genere open world. Ad oggi GTA 5 continua a macinare numeri impressionanti, ma molti appassionati hanno lasciato il cuore nella Miami di GTA Vice City, ancora uno dei capitoli più amati da tantissimi giocatori.

Ora, un gruppo di appassionati ha voluto riprendere proprio GTA Vice City e riproporlo in una nuova veste decisamente più moderna. Parliamo di una remastered non ufficiale sviluppata con l’ausilio del RAGE Engine e che ci permetterà di tornare in una delle città più affascinanti dei videogiochi per vederla e viverla con nuovi occhi. Il team di appassionati ci sta lavorando dal 2020, ma in questo periodo è stata rilasciata una nuova demo che permette di vedere a che punto si trova il progetto.

Grand Theft Auto Vice City 2, questo il nome del progetto fan-made, è praticamente una mod di revamp completo del GTA del 2002 che si basa sul motore RAGE di GTA IV. Fondamentalmente, il team di sviluppo pensa a questo progetto come una vera e propria remaster/remake di alta qualità del gioco originale e, in quanto tale, il progetto finale conterrà tutte le missioni, le armi e i nemici originali del GTA Vice City che abbiamo imparato a conoscere e ad amare.

Se questo progetto vi ha incuriosito quanto basta, sappiate che potete scaricare e testare la demo di Grand Theft Auto Vice City 2 direttamente a questo indirizzo. Noi, nel frattempo, aspetteremo ulteriori aggiornamenti da questi ragazzi perchè questa mod sembra promettere davvero molto bene.