Nel mondo dell’innovazione tecnologica, l’iPhone 15 Pro (lo potete ordinare seguendo questo articolo) sta facendo parlare di sé grazie a due nuove caratteristiche che lo stanno trasformando in una console da gioco: il potente chip A17 Pro e l’aggiunta di una porta USB-C 3.0. Questi elementi sono stati recentemente messi alla prova da Vincent Zhong, un noto YouTuber, che ha dimostrato come il nuovo iPhone sia in grado di collegarsi a un monitor esterno e a un controller PS5 per giocare a Resident Evil Village.

Zhong è riuscito a giocare a Resident Evil Village con una risoluzione di 1560×720 pixel, abilitando l’HDR e mantenendo una frequenza di fotogrammi bloccata a 30fps. Nonostante Zhong affermi che il gioco non raggiunga la stessa qualità visiva di una console tradizionale, il gameplay risulta sorprendentemente fluido, considerando che tutto ciò avviene su uno smartphone.

Una delle chiavi di questa nuova esperienza di gioco su iPhone 15 Pro è la porta USB-C 3.0 (incredibile, vero?), che consente agli utenti di collegare il dispositivo a una vasta gamma di periferiche. Questa apertura da parte di Apple offre agli utenti la possibilità di personalizzare la loro esperienza di gioco, aggiungendo controller, tastiere e mouse, rendendo di fatti l’iPhone 15 Pro una piattaforma di gioco versatile.

Ovviamente il cuore è il processore A17 Pro. Secondo quanto dichiarato da Apple, “La nuova CPU è fino al 10 percento più veloce grazie a miglioramenti microarchitettonici e di design, e la Neural Engine è ora fino al 2 volte più veloce, alimentando funzionalità come l’autocorrezione e la Voce Personale in iOS 17. La GPU di classe professionale è fino al 20 percento più veloce e apre completamente nuove esperienze, presentando un nuovo design a 6 core che aumenta le prestazioni di picco e l’efficienza energetica. “

Grazie a queste caratteristiche, l’iPhone 15 Pro può supportare giochi AAA moderni come Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding e Assassin’s Creed Mirage in maniera nativa su uno smartphone.

In un mondo in cui la portabilità è una chiave per il successo, l’iPhone 15 Pro potrebbe essere l’inizio del gaming nativo su mobile. Con l’avvento della console portatile come Steam Deck e ROG Ally, questa mossa potrebbe cambiare le carte in tavolo in futuro, ma per ora rimane solo una discreta dimostrazione di potenzialità.