Da oltre 30 anni, Mortal Kombat ha affascinato i giocatori di tutto il mondo con i suoi personaggi iconici e le scene di combattimento brutali. E ora, a sorpresa, NetherRealm Studios annuncia il ritorno del leggendario Reptile in Mortal Kombat 1, ove quest’ultimo promette di portare una ventata di freschezza nella saga.

Reptile, conosciuto anche come Syzoth, fece la sua comparsa come personaggio segreto nel primo Mortal Kombat e da allora ha affascinato i fan, apparendo in tutti i capitoli successivi della serie. Ma questa volta, la sua storia è stata rivisitata: scopriamo che è l’unico, tra il suo popolo di Sauriani, in grado di trasformarsi dalla sua forma naturale in quella umana. E questa abilità sarà sfruttata a pieno durante i combattimenti, con Reptile che alternerà le sue forme per capitalizzare sui punti di forza di entrambe, compreso uno spaventoso acido corrosivo che sputa contro i suoi avversari.

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 1 è davvero fantastico e ne approfitta per annunciare anche altri due personaggi amati dagli appassionati: Ashrah e Havik.

Ashrah, il demone del Netherrealm, appare con un aspetto quasi umano, avendo eliminato il male dalla sua anima. Nel gioco, dimostrerà le sue abilità straordinarie mentre combatte al fianco di Reptile e degli altri combattenti; Havik, il mago del Chaosrealm, si dimostra come uno dei personaggi più eccentrici e spietati del gioco. Derivando piacere dal dolore, Havik fa a pezzi il proprio corpo per utilizzarlo come arma contro i suoi avversari, regalando al gioco un’atmosfera ancora più dark e cruenta.

Il roster di Mortal Kombat 1 sarà completato da nuovi personaggi come Sareena, un demone del Netherrealm che abbraccia la sua natura infernale, insieme a vecchi volti amati come Frost, Stryker, Cyrax e Scorpion.

Mortal Kombat 1 farà il suo debutto su Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC e Xbox Series X|S il prossimo 19 settembre 2023.