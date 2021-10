Guardians of the Galaxy con RTX? I requisiti sono abbordabili

Il videogioco di Guardians of the Galaxy è ormai alle porte: il titolo verrà rilasciato tra poco meno di una settimana, il 26 ottobre, e i fan sono in trepida attesa per questo giorno ormai da tempo. Sin da quando è stato annunciato, la community di fan Marvel lo ha accolto con gioia, e il suo debutto è ormai vicino. L’opera verrà rilasciata su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC; per quanto riguarda quest’ultima piattaforma, abbiamo dettagli importanti circa i requisiti necessari per far girare il prodotto al meglio.

Giusto pochi giorni fa gli sviluppatori hanno pubblicato i requisiti minimi e raccomandati per poter giocare a Guardians of the Galaxy su PC, e già lì siamo rimasti molto stupiti per via di un dato particolare, ossia il peso del prodotto, che arriva ad essere 150 GB. Nelle ultime ore, invece, sono stati rilasciati i requisiti per poter utilizzare gli RTX all’interno dell’opera, e questi sembrano essere perfettamente nella norma.

Per poter utilizzare gli RTX nel gioco, infatti, potrete giocare tranquillamente a 1080p con una scheda grafica RTX 2060 e un processore Intel i5-9400/AMD Ryzen 5 2600 o superiori. Questi sono infatti i requisiti minimi richiesti per poter attivare il ray tracing, i quali ci permettono di impostare i settaggi degli RTX in modalità “Alto”, pur visualizzando pochi dettagli. Se invece volete vivere l’esperienza al meglio, per giocare a 2160p avrete bisogno almeno di una scheda grafica RTX 3080 e di un processore Intel i7-10700/AMD Ryzen 7 3700X.

Requisiti minimi — RTX minimi

Risoluzione : 1080p

: 1080p Scheda grafica : RTX 2060

: RTX 2060 Processore : Intel i5-9400/AMD Ryzen 5 2600

: Intel i5-9400/AMD Ryzen 5 2600 RAM : 16 GB

: 16 GB VRAM : 6 GB

: 6 GB Sistema operativo : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) Memoria: 80 GB

Impostazioni grafiche: dettagli bassi/RT alti

Requisiti medi — RTX alti

Risoluzione : 1440p

: 1440p Scheda grafica : RTX 3070

: RTX 3070 Processore : Intel i5-10600/AMD Ryzen 5 3600X

: Intel i5-10600/AMD Ryzen 5 3600X RAM : 16 GB

: 16 GB VRAM : 8 GB

: 8 GB Sistema operativo : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) Memoria: 80 GB

Impostazioni grafiche: dettagli alti/RT molto alti

Requisiti raccomandati — RT ultra

Risoluzione : 2160p

: 2160p Scheda grafica : RTX 3080

: RTX 3080 Processore : Intel i7-10700/AMD Ryzen 7 3700X

: Intel i7-10700/AMD Ryzen 7 3700X RAM : 16 GB

: 16 GB VRAM : 10 GB

: 10 GB Sistema operativo : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) Memoria: 80 GB

Impostazioni grafiche: dettagli ultra/RT ultra

Come potete ben vedere, sono tutti requisiti nella norma, quindi in caso si desideri usufruire degli RTX non dovrebbero esserci troppi problemi. Inoltre, se possedete già una scheda grafica NVIDIA di serie 30 abbiamo buone notizie per voi: tutti i possessori delle GPU incluse in questa categoria potranno ottenere Guardians of the Galaxy gratuitamente! L’offerta, però, è disponibile soltanto per un periodo limitato, per cui se stavate pensando ad acquistare una scheda video di questa serie, questo è il vostro segnale.