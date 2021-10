Guardians of the Galaxy: il peso su PC è esagerato

Mancano ormai pochissimi giorni al rilascio di Marvel’s Guardians of the Galaxy, l’attesa opera di Square Enix ed Eidos Montréal dedicata all’omonimo e amatissimo team. Il publisher ha recentemente aggiornato la pagina Steam del gioco, rivelando alcune interessanti informazioni per gli utenti PC. Scopriamo infatti i requisiti di sistema minimi e raccomandati per la versione PC di Marvel’s Guardians of the Galaxy, svelando anche un peso non indifferente.

Di fatti, molti giocatori sono rimasti di stucco quando hanno scoperto che per installare il titolo ci vorranno ben 150 GB di spazio libero sui vostri SSD o, se non volete intasarlo così tanto, negli HDD. Si tratta sicuramente di un titolo abbastanza impegnativo, dato che è raccomandato l’utilizzo un processore i7-4790 o un Ryzen 5 1600 con una scheda video GTX 1660 o RX 590 e ben 16 GB di RAM.

I requisiti minimi sono chiaramente più accessibili, ma Eidos-Montréal consiglia di giocare Marvel’s Guardians of the Galaxy con ray tracing attivo, dato che sarà sfruttato in tempo reale con delle prestazioni migliorate grazie alla tecnologia DLSS di NVIDIA. I giocatori potranno anche godere di una risoluzione fino agli 8K, HDR con illuminazione diffusa e un’ampia gamma di colori. Insomma, Marvel’s Guardians of the Galaxy si prospetta un vero e proprio spettacolo visivo, motivo in più per cui non vediamo l’ora di poterlo provare con mano. Di seguito vi lasciamo i requisiti minimi e raccomandati per il titolo di Square Enix ed Eidos-Montréal:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64 bit Build 1803 Processore: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460 Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570 DirectX: Versione 12 Memoria: 150 GB di spazio disponibile



Requisiti consigliati Sistema operativo: Windows 10 64 bit Build 1803 Processore: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790 Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590 DirectX: Versione 12 Memoria: 150 GB di spazio disponibile



Il titolo di Square Enix ed Eidos ci fa capire che i titoli PC diverranno man mano sempre più complessi, da un punto di vista tecnico. Tuttavia, i requisiti minimi sono abbastanza accessibili da molti utenti, sebbene potrebbe essere necessario fare qualche miglioramento al vostro PC. Ricordiamo ai lettori che Marvel’s Guardians of the Galaxy sarà rilasciato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e in cloud su Nintendo Switch il 26 ottobre 2021.