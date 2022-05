Gucci, nota casa di moda, ha collaborato con Faceit, la piattaforma di gioco, per lo sviluppo della Gucci Gaming Academy. L’obiettivo è quello di potenziare giovani atleti degli Esports creando un ambiente di gioco più sano e competitivo.

L’obiettivo è quello di aiutare i giocatori a ricevere la visibilità adeguata e poter eventualmente firmare con Team Esports affermati. Si inizierà con giocatori di CS:GO Offensive che competono nella Faceit Pro League.

La classe della Gucci Gaming Academy è composta da Martins “Shadiyy” Gutmani, Lukasz “MWLKY” Pachucki, Rokas “EspiranTo” Milasauskas e Brajan “DGL” Lemecha. Sono stati scelti per le prestazioni in-game, ma anche per valutare i valori personali e varie competenze dei candidati, inclusa ovviamente la loro attitudine al lavoro di squadra e l’approccio alla risoluzione di conflitti.

I giocatori faranno parte dell’accademia per un massimo di un anno o fino a quando non firmeranno con una squadra di Esports.

Il programma include sia attività di gruppo e sia quelle individuali che possono migliorare le abilità all’interno ed all’esterno dei rispettivi giochi. Oltre a questi, ulteriori vantaggi includono:

Sessioni individuali e di gruppo con psicologi per imparare a comportarsi sotto stress, far parte di una squadra di successo e gestire i rigori del gioco competitivo;

Piani di allenamento digitali pensati ad hoc per ogni giocatore, forniti tramite la piattaforma Gucci Education;

Partecipazione a esperienze guidate dalla comunità coordinate attraverso il programma Gucci Changemakers Volunteering;

Da Faceit, l’accesso ad allenatori professionisti che forniranno formazione per migliorare le prestazioni di gioco e offriranno strategie pratiche su come competere professionalmente mantenendo una mentalità sana;

Sessioni educative virtuali che insegnano le basi dei contratti dei giocatori e del personal branding;

PC e monitor da gioco e una selezione personalizzata di periferiche elettroniche per computer di Logitech G ;

; Accesso alla vasta rete di Esports di Gucci e Faceit per l’intera carriera dei giocatori.

Ci saranno anche noti personaggi come James Bardolph, noto commentatore, l’ ex professionista di CS:GO, Christopher “GeT_RiGhT” Alesund e da Stephanie “missharvey” Harvey famosa giocatrice ed esperta Esports. Questi fungeranno da mentori per i giocatori dell’Academy.

Gucci e Faceit collaboreranno anche con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per supportare tutti i giocatori coinvolti nell’accademia nel migliorare il loro gameplay dando priorità alla salute e alla sicurezza.