Migliori Guide Strategiche e da collezione | Gennaio 2021

Molto spesso c’è bisogno di una piccola mano per procedere in un videogioco, una mano che le numerose guide disponibili online sono sempre pronti a dare. Consultare una guida digitale però non è la stessa cosa che sfogliare una guida strategica ufficiale, specie se siete fan di un titolo o di una saga e volete collezionare tutto quello che riguarda il vostro gioco preferito. Da semplici strumenti di utilità, le guide strategiche sono infatti diventate dei veri e propri oggetti da collezione, tomi che non contengono solo tutte le informazioni sul gioco in questione ma anche artwork, retroscena, mappe, gadget e curiosità che spesso si faticano a trovare anche in rete. In questa guida vedremo le più belle guide strategiche da collezione che non dovrebbero mai mancare nella libreria di ogni giocatore.

Cyberpunk 2077: la guida strategica ufficiale completa

Un gigantesco compendio realizzato da PIGGYBACK, veri e propri maestri nelle guide, per affrontare Cyberpunk 2077 e scoprire ogni segreto di Nigh City. Questa guida strategica è strutturata per offrire al giocatore una visione a 360 gradi sul gioco senza però spoilerare nulla o rovinare l’esperienza. Contiene una guida al completamente in grado di avvertirvi per tempo su tutte le scelte da fare, una raccolta delle numerose soluzioni aperte e disponibili per affrontare ogni situazione e delle soluzioni visive con immagini di gioco in 4K per andare dritti al punto senza troppi giri di parole. La versione da collezione, con copertina rigida, è stampata su carta di qualità superiore e offre un tour di 32 tra le strade di Night City oltre che informazioni esclusive proveniente direttamente da CD PROJEKT RED.

Pokemon Spada e Scudo: la guida strategica ufficiale + Pokedex completo di Galar

Cacciatori di Pokemon unitevi perchè PIGGYBACK ha preparato per voi una vera bibbia all’ultima avventura di Pokemon. Se vi siete completamente persi tra i numerosi percorsi della regione di Galar, se non riuscite a catturare i leggendari o se non avete idea di dove raccogliere una particolare MT, questa guida strategica ufficiale di Pokemon Spada e Scudo ha tutto quello che vi serve per completare il gioco al 100%, inclusa una mappa di tutta la regione che vi aiuterà ad orientarvi tra una zona e l’altra del mondo e tutte le informazioni sulle nuove forme Gigamax. Volendo, insieme alla guida strategica, potete acquistare anche il Pokedex Completo di Galar, un tomo che mostra l’ubicazione di tutti i Pokemon del gioco, le loro statistiche, le mosse che impareranno, i metodi per farli evolvere e molto altro. Un compendio immancabile per ogni allenatore.

GTA 5: la guida strategica ufficiale in edizione da collezione

GTA 5 è un gioco che ha attraversato indenne numerosi generazioni videoludiche, mantenendo tutto il suo fascino ed espandendosi con una valanga di contenuti online. Giocarci è una cosa, completarlo al 100% un’altra. Se avete intenzione di imbarcarvi in questa impresa, Brady Games vi offre il suo aiuto con questa guida strategica ufficiale di GTA 5 che vi guiderà passo passo nel gioco di base consigliandovi come portare a termine ogni missione ed ottenere il massimo da Los Santos. La guida è anche stata aggiornata con strategie, trucchi e consigli per affrontare al meglio anche la modalità online del gioco. Se però siete dei veri appassionati dell’opera Rockstar, allora non dovete farvi scappare l’edizione da collezione della guida con una copertina rigida di pregio, un tour fotografico tra le strade della città e una litografia da collezione.

Dark Souls 3: la guida strategica ufficiale in edizione limitata

Ci vuole un tomo oscuro per addentrarsi nell’oscuro terzo capitolo di From Software. Se avete perduto la strada e i falò vi sembrano ormai solo un lontano miraggio, ecco qualcosa che può fare al caso vostro per aiutarvi ad uscire dall’incubo ideato da Miyazaki. La guida strategica in edizione limitata di Dark Souls 3 vi svelerà i segreti di ogni area di gioco, con mappe dettagliate e scorciatoie, strategie per abbattere anche il più duro dei boss e tutti i segreti per una configurazione del personaggio imbattibile. Questa guida però non è solo utile ma anche bella da vedere: stampata in edizione limitata ha una copertina rigida ed è accompagnata dal Darksign Journal di Dark Souls 3, un diario che ha tutto il fascino di un antico tomo trovato in una libreria ormai andata in cenere. Sulle sue pagine ingiallite il giocatore può prendere appunti dopo una giornata passata nelle tenebrose lande del gioco. Come dicevo, la guida viene stampata in edizione limitata, se volete accaparrarvene una copia fatelo prima che esaurisca.

Super Mario Odyssey: la guida strategica ufficiale da collezione

L’ultima avventura dell’idraulico più famoso del mondo dei videogiochi è davvero immensa e se siete alla ricerca di un modo per sbloccare tutti i costumi, scovare ogni moneta e luna di energia, questa guida strategica officiale del gioco è quello che fa al caso vostro. nella guida viene mostrato anche come risolvere tutti i puzzle ambientali di Super Mario Odyssey, come sconfiggere i Boss e come scovare quelli segreti. Come sempre, esiste anche in questo caso la prestigiosa edizione per i fan di Mario che vogliono un tomo cartonato da sfoggiare tra amiibo (a proposito avete visto questa collezione?) e giochi del piccolo eroe baffuto.

