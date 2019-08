Guilty Gear: annunciato il nuovo capitolo all’EVO 2019, ecco il trailer

Durante l'EVO 2019 è stato annunciato il nuovo capitolo di Guilty Gear: ecco tutti i dettagli sulla data di uscita e il trailer mostrato all'evento.

L’EVO 2019 è andato in onda lo scorso weekend e abbiamo avuto modo di scoprire molte novità del mondo dei picchiaduro a incontri. Ad esempio, c’è stato modo di assistere all’annuncio di The King of Fighters 15, di cui vi abbiamo parlato nella news dedicata. Il gioco di SNK, però, non è stato l’unico al centro dell’attenzione. Infatti, Arc System Works ha sfruttato il palco dell’EVO 2019 per annunciare un nuovo capitolo di Guilty Gear.

È stato rivelato che il gioco sarà rilasciato nel corso del 2020, ma non è stato detto altro. Il nome, “Guilty Gear”, è provvisorio e non è stato detto su quali piattaforme sarà reso disponibile. Se il nuovo titolo di Arc System Works dovesse arrivare alla fine del 2020, esiste la possibilità che si tratti di un gioco cross-gen con PlayStaion 5 e Xbox Scarlett. È stato inoltre rilasciato un trailer, che potete vedere qui sotto.

Arc System Works è un nome estremamente noto all’interno del panorama dei picchiaduro a incontri. Oltre alla serie di Guilty Gear, il team ha lavorato anche a BlazBlue e a Dragon Ball Fighter Z. In generale, gli sviluppatori sono famosi per lo stile molto tecnico dei propri giochi.

Cosa ne pensate dell’annuncio? Il trailer vi incuriosisce, oppure per ora non vi ha dato sensazioni particolari?