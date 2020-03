Guilty Gear Strive, annunciati due nuovi personaggi per il titolo

Mancano ancora diversi mesi all’uscita ufficiale di Guilty Gear Strive, che è ora come ora atteso per una non meglio definita seconda parte del 2020, ma Arc System Works continua a rivelare numerosi dettagli sull’opera che ricordiamo essere originariamente stata annunciata nel corso dell’EVO 2019.

Con un trailer la celebre software house ha infatti recentemente annunciato l’introduzione nel futuro picchiaduro di ben due differenti personaggi: Millia Rage e Zato-1. Potete osservare i due combattenti in azione comodamente nel breve trailer qui sotto.

Il reveal ufficiale di tali personaggi era inizialmente previsto durante le Brussels Challenge e Final Round che si sarebbero dovute tenere questo mese ma, vista l’emergenza legata al coronavirus, Arc System Works ha deciso di riunire i due annunci nell’unico trailer rilasciato nelle scorse ore.

Nonostante le problematiche relative all’attuale situazione mondiale i lavori su Guilty Gear Strive stanno procedendo a gonfie vele, con tanto di una closed beta in arrivo nel prossimo futuro. Per iscriversi a tale versione di prova, che si terrà dal 16 al 19 aprile, c’è fortunatamente ancora tempo, visto che le iscrizioni chiuderanno il prossimo 5 aprile. In tale closed beta sarà possibile provare ben sette differenti personaggi, ossia Sol, Ky, Axl, May, Chipp, Potemkin e Faust, e saranno presenti tutti gli ultimi aggiornamenti riguardanti il bilanciamento dei combattenti e l’ottimizzazione dell’interfaccia utente.

Ricordiamo, infine, come Guilty Gear Strive sia attualmente atteso per la seconda parte del 2020 in esclusiva su PlayStation 4.

Che ne pensate di questa notizia e, soprattutto, di Millia Rage e Zato-1, vi piacciono i nuovi combattenti appena annunciati da Arc System Works per Guilty Gear Strive? Fateci sapere cosa ne pensate come sempredirettamente nei commenti sotto questa notizia.