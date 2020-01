Guilty Gear Strive: confermata la versione arcade

Ci eravamo lasciati giusto ieri con il trailer che segnava il ritorno, in Guilty Gear Strive, di Faust, appartenente al cast dei personaggi del primo titolo della serie. Oltre all’uscita della versione PlayStation 4 di Guilty Gear Strive, nel corso della giornata di oggi la compagnia di sviluppo Arc System Works, attraverso un post sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l’arrivo anche della controparte arcade.

La beta a porte chiuse per la versione PlayStation 4 di Guilty Gear Strive, in particolare, sarà disponibile per chi parteciperà agli EVO 2020, mentre per la versione arcade sarà dedicata una demo a parte. Per tutti gli altri giocatori interessati a provarla, invece, la beta in versione PlayStation 4 di Guilty Gear Strive sarà disponibile nel corso della primavera.

Al momento non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni, pertanto non ci rimane che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della stessa compagnia di sviluppo, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.

Vi ricordiamo che Guilty Gear Strive è attualmente previsto in uscita in esclusiva per PlayStation 4. E voi, attendete l’arrivo di questo titolo nel mercato occidentale? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!