Guinness World Record: una collezione da più di 20.000 giochi in formato fisico

Un giocatore americano ha ottenuto un Guinness World Record grazie alla propria collezione di giochi: più di 20.000 titoli, per numerose piattaforme.

The Guinness Book of Records ha svelato che un giocatore, Antonio Romero Monteiro, residente negli Stati Uniti, ha ottenuto un record mondiale possedendo la più grande collezione di videogame: parliamo di più di 20.139 giochi (e in continuo aumento) sotto forma di edizione fisica. Il conteggio e la verifica dei titoli ha richiesto a Guinness World Record ben 8 giorni.

Antonio ha affermato che la sua mania di collezionismo è iniziata con Golden Axe, un gioco rilasciato nel 1989 per System 16, arrivando un anno dopo su Master System, Mega Drive/Genesis e altre piattaforme. All’interno del catalogo troviamo più di 1.000 giochi per PlayStation 1, l’intero catalogo di giochi usciti su PlayStation 2 e PlayStation 3 (limitandoci alle uscite americane), più di 900 giochi per PlayStation 4 e tutti i giochi per PSP, PS Vita, Xbox, Xbox 360, Wii, Dreamcast, Atari Jagua, SEGA CD, Atari Lynx, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Neo Geo Pocket usciti negli Stati Uniti.

Possiede anche più di 500 giochi per Xbox One, più di 118 per Nintendo Switch e più di 1100 giochi per Nintendo DS. Senza dimenticare l’intera collezione per Saturn e Nintendo 64. La lista dei suoi possedimenti è molto lunga e siamo certi basti a sommergere varie persone.

Si tratta di una collezione a dir poco invidiabile e non osiamo immagine i costi che Antonio Romero Monteiro ha dovuto sostenere per poter raggiungere un numero così elevato. Essendo in continua espansione, crediamo proprio che fra pochi anni la cifra salirà di un altro migliaio. Diteci, la vostra collezione si avvicina a questi valori? Volete soffiare il Guinness World Record a Monteiro? Alle volte ci sembra che il nostro backlog sia lungo più di 20.000 giochi…