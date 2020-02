GWENT: la versione Android uscirà a breve, promette CD Projekt

CD Projekt Red, creatore dell’amata serie fantasy The Witcher e attualmente al lavoro su Cyberpunk 2077, ha annunciato che GWENT: The Witcher Card Game approderà presto su Android. Il titolo è nato come mini gioco di The Witcher 3 Wild Hunt ma, l’apprezzamento del pubblico e le buone idee messe in campo gli hanno permesso di diventare un titolo indipendente. Gli sviluppatori crearono così un gioco dedicato con tanto di storia originale, rivisitazione delle regole e aggiunta di nuove carte. GWENT uscì per Iphone lo scorso anno e successivamente il team di sviluppo dichiarò che la versione Android sarebbe uscita l’anno seguente.

In un recente stream andato in onda su Youtube, il game director Jason Slama ha confermato l’uscita di GWENT: The Witcher Card Game per i dispositivi Android nel primo trimestre del 2020, dichiarando inoltre che il titolo è già stato provato e funzionante su smartphone di fascia alta, ma ha ancora bisogno di un po’ di lavoro per essere migliorato e perfezionato.

Non ci resta quindi che aspettare la data ufficiale ma soprattutto quali smartphone supporterà, visto e considerando che il titolo su Iphone risulta abbastanza pesante e con leggeri problemi qua e là. Lo stesso Hearthstone risulta avere diversi problemi anche tutt’ora con crash continui e rallentamenti vari. Speriamo che i ragazzi di CD Projekt RED lavorino bene soprattutto su questo aspetto.

Siete curiosi di provare GWENT: The Witcher Card Game sui vostri dispositivi Android? Cosa ne pensate del minigioco e di questo titolo? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito. Come sempre vi invitiamo a seguire le pagine di Game Division per tutte le novità relative agli sviluppi del gioco.