Gwent, in arrivo una closed beta per iOS

Finalmente anche i giocatori mobile potranno provare l'ottimo Gwent: una beta del titolo di CD Projekt REDè in arrivo a breve su iOS.

Ottime notizie per i numerosissimi fan di Gwent, il card game basato sull’universo di The Witcher: il titolo si sta infatti avvicinando a grandi passi alla sua uscita su mobile ed è stata annunciata in preparazione a tale evento una closed beta su iOS.

La beta chiusa comincerà il prossimo 15 ottobre e sarà limitata per i primi utenti che ne faranno richiesta. La versione definitiva del titolo sbarcherà invece sui dispositivi Apple il prossimo 29 ottobre.

Per parteciparvi, oltre che fare richiesta e venire selezionati, servirà avere un dispositivo supportato dal titolo. Per giocare a Gwent sarà infatti necessario avere almeno iPhone 6s o superiori, iPad Mini 4 o superiori, iPad di quinta generazione o superiori, iPad Air 2 o superiori e tutte le versioni di iPad Pro.

Come precedentemente accennato il numero di partecipanti alla closed beta sarà limitato e solamente i primi che faranno richiesta verranno accettati. In ogni caso non sarà possibile né effettuare video e immagini della versione né riportarne all’esterno informazioni. Vi ricordiamo infine che, nonostante si tratti di una versione completa dell’opera, potrebbero essere ovviamente essere presenti bug vari.

Per provare a partecipare a tale evento e mettere le mani in anticipo sulla versione mobile di Gwent, potete iscrivervi direttamente su questo sito. Unico requisito possedere un account GOG.

Che ne pensate di questa notizia, avete mai provato il titolo di CD Projekt RED o approfitterete di questa closed beta su iOS per metterci le mani sopra? Tra i tanti card game ad oggi disponibili qual è il vostro preferito? Raccontateci le vostre esperienze direttamente nei commenti!