CD Projekt Red, la casa di produzione polacca responsabile di The Witcher, lancerà sul mercato Gwent: Rogue Mage, un gioco di carte roguelike in single player. La data di lancio è decisamente più vicina di quanto possiate pensare. Conosciuto in precedenza con il nome in codice Project Golden Nekker, il titolo è un’espansione di Gwent e ne mantiene le meccaniche di base. Tuttavia, sarà venduto separatamente a 9,99 euro in edizione standard, con la possibilità di acquistare una versione Premium contenente skin, cosmetici e pacchetti di carte disponibile al costo di 19,99 euro.

I giocatori useranno i personaggi dell’universo di The Witcher, come Dandelion, Zoltan e Yennefer, ma Gwent: Rogue Mage sfrutta anche carte dalla versione multiplayer di Gwent. Questo significa che le meccaniche di gioco sono un po’ più complesse, ma le carte sono presentate in modo più semplice e l’impatto non è devastante come accedere per la prima volta a una sessione multiplayer. I giocatori cominceranno con solo una dozzina di carte e ogni mazzo è focalizzato su una tematica differente. Ci sono quattro mazzi in totale, ma i giocatori potranno anche scegliere tre carte chiave attorno alle quali costruire il loro deck.

Le meccaniche roguelike sono collegate alla possibilità di esplorare liberamente una mappa per raggiungere il boss finale. Tuttavia, non tutte le run si svolgeranno allo stesso modo ed è possibile venire sconfitti in breve tempo. Inoltre, durante l’esplorazione della mappa potremo ottenere carte migliori utili per potenziare i nostri mazzi.

La storia di Gwent: Rogue Mage si svolge centinaia di anni prima della nascita di Geralt. Giocheremo nei panni del mago Alzur, mentre tenta di creare il primo Witcher in assoluto. Spostandosi su una mappa generata proceduralmente, il giocatore partecipa alle battaglie di Gwent e potrà prendere decisioni durante il proprio viaggio. Il titolo sarà disponibile su PC e mobile a partire dal 7 luglio 2022, in attesa de prossimo The Witcher.