GWENT: The Witcher Card Game arriva su smartphone

GWENT è nato su console come un minigioco e ora è un titolo indipendente: presto, inoltre, sarà disponibile in formato mobile.

CD Projekt RED, creatore dell’amata serie fantasy The Witcher e attualmente al lavoro su Cyberpunk 2077, ha annunciato che GWENT: The Witcher Card Game approderà su smartphone. Inoltre, a breve, sarà disponibile anche la prima espansione di GWENT su PC, PlayStation 4 e Xbox One: precisamente, potremo scaricarla a partire da domani, giovedì 28 marzo.

La versione mobile del gioco sarà disponibile quest’anno su iPhone. Più avanti saranno condivise anche nuove informazioni sulla versione Android. GWENT: The Witcher Card Game, come è facile intuire dal sottotitolo, è un gioco di carte competitivo basato sull’universo di The Witcher. Una prima versione è nata all’interno di The Witcher III: Wild Hunt, come una sorta di grande minigioco. L’apprezzamento del pubblico e le buone idee messe in campo gli hanno permesso di diventare un titolo indipendente.

Jason Slama, Game Director di GWENT, ha affermato: “Ci siamo impegnati a lungo e molto duramente per adattare il gioco agli smartphone. Mettendo da parte per un secondo le bellissime grafiche, abbiamo personalizzato la nostra tecnologia, incluso GOG Galaxy che regge l’infrastruttura multiplayer di GWENT, in modo da supportare i dispositivi mobile. Penso che la nostra scelta di portare GWENT su smartphone si sposi perfettamente per raggiungere il meglio in termini di tecnica e gameplay. Non vedo l’ora di condividere maggiori dettagli a tal proposito prossimamente.”

Inoltre, è stato rivelato che Crimson Curse introdurrà oltre 100 nuove carte nel gioco, le quali aggiungeranno anche nuove meccaniche. Ci sono poi cinque nuovi comandanti, tra i quali figurano sia personaggi inediti che nomi noti dei giochi di The Witcher. Solo per oggi è ancora possibile preordinare l’espansione per ottenere 40 barili Crimson Curse ad un prezzo speciale e l’Armatura del Sangue dell’Invisibile insieme a un dorso carta animato. Diteci, cosa ne pensate di GWENT? Lo giochereste in versione mobile?