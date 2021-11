Hacker attaccano Digital Foundry: sospeso il canale YouTube della redazione [AGGIORNATA]

Nella giornata di ieri un gruppo di hacker è riuscito ad entrare e manomettere il noto canale YouTube della redazione di Digital Foundry. Molti utenti da sempre affezionati al lavoro della redazione hanno subito notato che qualcosa non stava andando per il verso giusto quando, completamente senza alcun preavviso, sul canale YouTube è apparso un video molto distante dalle solite comparazioni grafiche o analisi tecniche.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, sul canale YouTube di Digital Foundry è apparso improvvisamente un video con Elon Musk, e poco dopo l’iconico e riconoscibilissimo logo è tramutato in quello di Space X. Ma gli hacker non si sono fermati qui, dato che non hanno perso tempo andando a riempire il canale della redazione con una serie di video relativi alle criptovalute.

Qualche ora fa la redazione ha pubblicato un post su Twitter andando a raccontare quanto è accaduto, raccontando come gli hacker sono riusciti ad entrare nel sito aggirando la sicurezza in due fattor di Google. Il team è riuscito a riprendere possesso del proprio canale, ma al momento risulta ancora sospeso su YouTube. Questa situazione ha fatto sparire dalla faccia del web sia il canale che tutti i video caricati.

Yesterday the Digital Foundry account was hijacked by parties that circumvented Google's two-factor security. Google then suspended the channel hours later – after it had been resecured. 12 hours on, we're still waiting on @YouTube/@TeamYouTube to bring it back.

— Digital Foundry (@digitalfoundry) November 10, 2021