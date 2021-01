Hades potrebbe arrivare su Xbox e subito disponibile su Game Pass?

Stando ad un rumour proveniente da XboxEra, Hades potrebbe arrivare presto su Xbox. Ciò che potrebbe realmente fare la differenza, è che il titolo di Supergiant Games dovrebbe essere disponibile fin da subito su Xbox Game Pass. Ciò significa che, nel caso la notizia dovesse concretizzarsi, gli abbonati al solido servizio di Microsoft potranno ritrovarsi nella loro libreria uno dei migliori titoli dello scorso 2020. Vi ricordiamo di prendere tale notizia con le pinze, in quanto XboxEra in passato ha sia indovinato (come quando svelò in anticipo l’assenza di The Iniziative all’evento Xbox di luglio) che fatto dei buchi nell’acqua.

Annunciato ai The Game Awards 2018, il capolavoro di Supergiant Games vi è ritornato nel 2020 come partecipante sfidando bestie sacre come The Last of Us Parte II e l’adrenalinico DOOM Eternal. Pur non avendo vinto il GOTY, il roguelike ha ricevuto ben nove nomination ai TGA 2020 vincendo due premi, ovvero Best Indie e Best Action. Un successo davvero strepitoso per Supergiant Games a cui anche Jason Schreier, ex Kotaku e giornalista di Bloomberg, ha voluto unirsi celebrando il roguelike della casa di sviluppo californiana come uno dei migliori titoli dell’anno (cliccate qui per approfondire).

Qui di seguito trovate la descrizione del titolo: “Hades è un dungeon crawler rogue-like che sfoggia gli aspetti migliori dei titoli Supergiant acclamati dalla critica, come la rapida azione di Bastion, la profondità e l’atmosfera di Transistor e lo storytelling basato su personaggi memorabili di Pyre“;

“Nei panni dell’immortale principe degli Inferi, brandirai i poteri e le mitologiche armi dell’Olimpo per liberarti dalle grinfie del dio dei morti, diventando sempre più forte e scoprendo nuove sfaccettature della storia a ogni tentativo di fuga. Lasciati aiutare dagli dei dell’Olimpo! Incontra Zeus, Atena, Poseidone e tanti altri, e scegli fra le decine di Benefici a disposizione per potenziare le tue abilità. Potrai sviluppare il tuo personaggio in migliaia di modi diversi“.