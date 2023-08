Incredibile quanto sia accaduto nei giorni scorsi su Hades. Dopo tre lunghi anni di sforzi, un giocatore è riuscito nell’impresa considerata “impossibile” da molti: completare il gioco alla difficoltà “64”, senza alcuna mod o glitch.

La community di Hades è stata alla ricerca per anni di un modo per completare il gioco con la scala di difficoltà a “64”. Un esperto del gioco aveva stimato che sarebbero servite almeno 85 ore per riuscirci e che i giocatori avrebbero avuto solo una possibilità dello 0,0147% di ottenere l’equipaggiamento e le abilità ottimali per avere una chance di completare questa titanica difficoltà.

Eppure, ieri si è verificato ciò che sembrava un’impresa irraggiungibile: un giocatore, noto come Jade, ha pubblicato su YouTube una registrazione del suo gameplay alla massima difficoltà. Incredibilmente, è riuscito a completare l’intera avventura in meno di mezz’ora e con tutte le opzioni di deficit più punitive attive.

Nel video si può vedere Jade utilizzare lo scudo, arma ritenuta dal creator come l’unico strumento che avrebbe potuto dare una chance di sopravvivenza (e così è stato a quanto pare). Inoltre, ha ottenuto fin dall’inizio l’abilità “Ritorno Esplosivo” da un Martello di Dedalo, un’altra componente ritenuta fondamentale per riuscire nell’impresa. Ma Jade è stato fortunato anche con le abilità, poiché è riuscito a ottenere l’abilità “Scarica Statica”, e “Alta Tensione” di Zeus, che aumenta il raggio di azione del fulmine del 60%.

Tuttavia, non si può negare che sia stata necessaria una grande dose di abilità e padronanza del gioco da parte dello YouTuber per completare l’avventura in una difficoltà così estrema. È importante sottolineare che Jade aveva già superato la difficoltà 64 in Hades in un video precedente, ma in quella circostanza aveva utilizzato alcune mod e queste ultime davano chiaramente un vantaggio.

Se questa impresa è destinata a essere ripetuta da altri giocatori, è ancora un mistero. Ma ciò che è certo è che Jade ha scritto una pagina di storia nel mondo di Hades con la sua incredibile abilità, determinazione… e un pizzico di fortuna.