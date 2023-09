Siete parte di quei giocatori che, negli ultimi giorni, sono rimasti vittima del turbinio di opinioni, pareri e recensioni discordanti in merito a Starfield? Tutto il chiacchiericcio attorno al gioco vi sta alimentando una certa curiosità in merito alla nuova produzione di bethesda ma non potete provarla poiché avete solo una PS5 e il vostro PC non è abbastanza performante? Oppure siete parte di quei giocatori che preferiscono acquistare i giochi quando scendono di prezzo ma allo stesso tempo non ne potete più di tutto il vociare attorno al gioco all’interno della vostra bolla social?

Qualunque sia la vostra risposta, vogliamo darvi un consiglioç vi ricordate i bei tempi andati delle videoteche che noleggiavano i videogiochi per 10€ la settimana? Vi ricordate quanti giochi avete avuto modo di provare, prima di acquistarli, spendendo poco e avendo un’esperienza che andava ben oltre la semplice demo acquistata assieme alla rivista di rito?

Ora, vi è mai venuto in mente che con il Game Pass di Microsoft potete fare la stessa cosa e non vi serve nemmeno essere in possesso di una specifica console o di un PC performante? Lo sappiamo che detto così potrebbe sembrarvi assurdo ma, a meno che non coviate un odio profondo per le produzioni di Bethesda, o per Todd Howard, con 9,99€ potete abbonarvi al PC Game Pass e giocare a Starfield per un mese intero, decidendo in seguito se rinnovare l’abbonamento per proseguire il vostro viaggio fra le stelle.

Starfield

Se avete una console della famiglia Xbox, invece, potete fare lo stesso per un euro in più (10,99€) e nel malaugurato caso che voi non abbiate né un PC, né un Xbox, potete sempre optare pe il Game Pass Ultimate che, per 14,99€, vi permette di giocare anche in cloud con tutti i titoli del catalogo di Game Pass.

Tutto questo non vi basta? Bè allora tenete in considerazione che a quel prezzo non solo avrete accesso a Starfield per trenta giorni ma anche a tutto il catalogo Game Pass, il che vuol dire che, con una decina di euro, avrete accesso per un mese a centinaia di giochi, frai quali titoli come Lies Of P direttamente al giorno del lancio, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di disdire il vostro abbonamento in ogni momento.

In pratica, se non siete amanti del servizio on demand di Microsoft lo possiamo capire, non a tutti va a genio, ma provate a guardarlo sotto una luce diversa e scoprirete che risulta un ottimo sistema per provare titoli come Starfield, al giorno del lancio, senza rischiare di spendere cifre elevate per un’esperienza che potrebbe rivelarsi non nelle vostre corde.