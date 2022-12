Sembra proprio che sfruttando alcune caratteristiche del Source Engine un fan di Half-Life 2 sia riuscito a portare il ray-tracing all’interno del suo videogioco preferito. Il recente aggiornamento grafico di Portal è stata la chiave di volta di quest’impresa tutta home-made.

Non tutti lo sanno, ma molti videogiochi realizzati con il Source game engine condividono alcune parti l’uno dell’altro. Questo significa che se si sa utilizzare un minimo i comandi della console, si può arrivare a creare delle vere e proprie mostruosità sfruttando questa “segreta condivisione” fra i singoli videogiochi. Nel tempo i fan di Half-Life 2 si sono resi conto che moltissimi suoi elementi erano presenti all’interno di Portal, e continuando a seguire lo stesso ragionamento uno di loro ha agito di conseguenza anche con Portal RTX su PC (ricordandovi che non si tratta affatto del primo esperimento in questo senso, con mod dedicate al gioco anche memorabili).

L’origine di questo nuovo esperimento sul web è partita dal recente aggiornamento di Portal RTX. Si tratta di alcune aggiunte grafiche considerevoli con tanto di ray-tracing. Pur con qualche critica negativa, niente ha impedito a un fan di provare ad applicare l’aggiornamento di Portal anche su Half-Life 2, testimoniando la trasformazione del videogioco attraverso alcuni post Twitter, pubblicati dall’utente Ossy, con risultati sia sorprendenti che altalenanti.

Portal RTX loads Half Life 2 maps. This is interesting. pic.twitter.com/Ee9dnxhYab — Richter Overtime (@richterovertime) December 8, 2022

I vari tentativi di Ossy hanno portato alla luce il fatto che per adesso la situazione è ancora abbastanza complicata, avvertendo i fan di attendere ulteriori pubblicazioni: “Penso che le persone faranno meglio ad aspettare fino all’uscita di RTX Remix per realizzare i loro progetti HL2 RTX. Per ora c’è solamente la possibilità di provare un assaggio delle sue potenzialità, con alcune mappe che risultano rotte senza motivo”.