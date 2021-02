Half-Life 2 diventa uno strategico RTS grazie a questa mod

Il mondo delle mod è sempre in espansione, e permette a titoli di ormai diverse generazioni fa di vivere una seconda vita, se non a volte anche una terza. Tra i titoli più supportati dai vari modder, troviamo una saga che ha contribuito a scrivere una lunga pagina della storia del videogioco: Half-Life. Giusto settimana scorsa vi abbiamo parlato della mod che aggiunge Blue Shift in Black Mesa, mentre oggi tocca ad una mod che trasforma Half-Life 2 in uno strategico RTS.

Lambda Wars è una mod nata diversi anni fa che trasforma lo strategico Alien Swarm in un nuovo capitolo dell’iconica saga di Half-Life. Dopo una serie di titoli ancorati al genere sparatutto in prima persona, questa mod porta il franchise Valve in una nuova prospettiva. Dopo aver passato anni in diversi stadi di sviluppo, ora Lambda Wars è finalmente disponibile nella sua versione completa e la potete scaricare comodamente dalla pagina Steam.

Questa fantastica mod permette ai giocatori di affrontare la campagna dalla parte di due fazioni: gli alieni Combine o la resistenza umana. Oltre alla modalità per giocatore singolo, questa mod per Half-Life 2 permette anche di godere di una modalità multiplayer. A conti fatti parliamo di un contenuto che può essere definito più che una semplice mod, ma un vero e proprio tentativo di proporre un nuovo capitolo di Half-Life con un genere mai affrontato nei titoli ufficiali.

Lambda Wars è l’ennesima riprova di quanto la community dei modder sia capace di mantenere sempre alto l’interesse anche verso titoli che cominciano ad essere parecchio anzianotti. Se amate la saga di Half-Life e il genere degli strategici RTS, questa mod saprà sicuramente regalarvi diverse ore di gran divertimento. Cosa ne pensate di questa rivisitazione di un classico come Half-Life 2?