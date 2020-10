Half-Life 2: l’ambito remake in Unreal Engine 4 in un video

Half-Life 2, il videogioco fantascientifico sparatutto in prima persona, sviluppato da Valve Corporation e pubblicato nel 2004, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di molti videogiocatori. Mosso dalla nostalgia e dalle memorie del periodo della fanciullezza, il 3D Artist Ivan Fernandez ha ricreato una delle scene più iconiche della sua esperienza da videogiocatore, dandoci un’idea di come potrebbe apparire un remake di Half-Life 2 con un motore grafico moderno.

Precisamente, Ivan Fernandez si è servito dell’Unreal Engine 4 per ricostruire l’iconica Piazza di Half-Life 2 e l’ha spiegato in un video pubblicato sul suo canale YouTube, che vi riportiamo qui sotto così che possiate ammirare anche voi l’ottimo risultato del suo lavoro. Il 3D Artist è riuscito a ricreare l’atmosfera del gioco, presentandoci un video ricco di dettagli e accompagnato da una musica molto suggestiva, informando altresì l’utenza che per ricreare la piazza di fronte alla stazione ferroviaria di City 17 di Half Life 2 ha usato i megascan Quixel per pavimenti e muri, avvalendosi principalmente dei Substance Painter.

Il lavoro di Ivan Fernandez è stato molto apprezzato dagli utenti sul web, tanto da definirlo il miglior remake mai visto finora, poiché il 3D Artist è stato perfettamente in grado di mantenere lo stile artistico e l’atmosfera della versione originale, rivisitando la grafica del gioco con modelli, effetti e trame migliori. Sfortunatamente, questo fan remake non è stato rilasciato al pubblico, ma non si esclude che in futuro Fernandez possa condividere un link per il download se ne avrà la possibilità. Infatti, non si parla propriamente di un remake o una rimasterizzazione ufficiale e, a tal proposito, è improbabile che Valve permetta a sviluppatori di terze parti di creare un progetto del genere.

Quello di Fernandez, però, è a tutti gli effetti un sogno condiviso da moltissimi videogiocatori che al momento lo ringraziano per le immagini e video forniti, poiché in grado di riaccendere una fiamma nel cuore di molti appassionati, speranzosi nel poter vedere un giorno un meritato seguito a questo capolavoro videoludico.