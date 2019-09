Half-Life 2, dopo molti anni, riceve un nuovo aggiornamento ufficiale

Dopo quindici anni, Half-Life 2 si aggiorna ancora una volta: ecco tutto quello che è cambiato con questo nuovo update inaspettato.

In queste ore siamo tutti impegnati a pensare a The Last of Us 2, GTA 6 e a nuove feature di PS5, ma non stiamo forse dimenticando qualcosa? Sì, Half-Life 2. L’opera di Valve torna al centro della scena con un nuovo aggiornamento. Dopo 15 anni dalla sua uscita, gli sviluppatori hanno deciso che era arrivato il momento di risolvere alcuni problemi con una patch.

Prima di tutto, è stato risolto un bug che impediva ad alcuni NPC di sbattere gli occhi, inoltre, sono stati sistemati dei suoni mancanti di alcuni nemici, eliminato un problema legato al salvataggio dei dati e uno legato a SteamVR. L’update coinvolge Half-Life 2, Half-Life 2: Episode 1, Half-Life 2: Episode 2, Half-Life 2: Lost Coast e Half-Life: Source.

Il problema alle palpebre degli NPC persisteva da cinque anni e ora è stato finalmente risolto. Certo, qualcuno potrebbe dire che sarebbe meglio spendere tempo e risorse su un nuovo capitolo, mentre altri potrebbero vedere in tutto questo l’ennesimo indizio dell’arrivo di Half-Life 3 (non abbiamo idea di come, ma di certo qualcuno ancora ci spera).

Diteci, coglierete l’occasione per fare una nuova partita con Half-Life?