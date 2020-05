Half-Life 2 Remastered appare su SteamDB, ecco i dettagli

Il 2020, in ambito videoludico, ha per ora subito parecchie delusioni, con molteplici titoli rimandati (Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers, The Last of Us Part II…). Gli appassionati di lungo corso, però, hanno potuto gioire del ritorno di una saga molto amata, Half-Life, che si è riproposta in una veste nuova: parliamo ovviamente del gioco VR Alyx. Ora, si parla anche di un altro ritorno: Half-Life 2 Remastered.

Half-Life 2 Remastered è apparso su SteamDB, il che suggerisce che sarà annunciato o rilasciato abbastanza presto. Questa versione del gioco è classificata come un gioco di Flip Vector, creatore della moda Half-Life 2 Update, la quale offre migliori dettagli grafici, correzioni a bug e altri miglioramenti minori. Non si tratta quindi di un gioco sviluppato da Valve ma, ammesso che i dati di SteamDB siano corretti, è altamente probabile che la società abbia dato il via libera. Esiste anche la possibilità che si tratti di un vero e proprio prodotto in vendita: già in passato Valve ha permesso la pubblicazione di opere di terze parti (basti pensare a Black Mesa).

La mod “Update” di Flip Vector include già varie funzioni come illuminazione migliorata, High Dynamic Range Lighting (HDR) e supporto a ombre ad alta risoluzione. È molto probabile che Half-Life 2 Remastered sia pronto a migliorare il gioco originale ancora di più, con magari anche texture e modelli poligonali ricostruiti.

Ovviamente per ora si tratta solo di speculazioni e supposizioni: probabilmente scopriremo di più a breve termine. Diteci, voi cosa ne pensate? Acquistereste Half-Life 2 Remastered, pur non trattandosi di un gioco interno di Valve? Oppure dopo tutti questi anni non avete più voglia di vestire i panni di Gordon Freeman?