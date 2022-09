Half-Life 2 ha segnato profondamente i giocatori di tutto il mondo, ma non solo. Se si pensa all’industria videoludica esiste un prima e un dopo l’uscita del secondo capitolo della storica saga FPS di Valve. Proprio per questo c’è chi ancora oggi non vuole smettere di tornare sistematicamente all’interno di City 17 e in ogni anfratto di quel mondo virtuale. Sebbene la stessa Valve sembri intenzionata a sviluppare nuove esperienze nell’universo di Half-Life, sono i modder che, nel corso degli anni, hanno rilasciato più e più contenuti molto interessanti.

A tal proposito, è proprio una nuova mod ad aver attirato le attenzioni dei fan. Il concetto che sta alla base di questa ennesima esperienza fan-made propone ai giocatori una sfida: giocare a tutto Half-Life 2 in modalità specchiata portandolo al termine. Sebbene non si tratti di una missione particolarmente ostica, è sicuramente curioso poter rigiocare a questo grande classico intramontabile da una prospettiva del tutto nuova.

La mod in questione si chiama Half-Life 2 Mirrored e non aggiunge alcun nuovo contenuto all’esperienza originale, ma si “limita” a specchiare completamente l’avventura facendoci partire dall’iconico arrivo a City 17, ma da una prospettiva differente. All’arrivo del treno alla stazione, infatti, invece di dover uscire dalla carrozza dal lato destro della piattaforma, ad esempio, vi ritroverete a uscire dalla parte sinistra.

Come al solito, potete scaricare questa particolarissima mod per Half-Life 2 a questo indirizzo, così da mettervi alla prova su questa sfida sicuramente fuori dagli schemi. Sarà curioso vedere e capire come i più veterani del secondo capitolo riusciranno ad approcciarsi al titolo che conoscono tanto quanto le proprie tasche ma in una versione specchiata. Sembra poco, ma questo genere di cambiamenti sottolineano quanto l’abitudine possa fregarci nel momento in cui siamo certi di trovare strade, oggetti o personaggi in un posto totalmente opposto da quello che ci ricordavamo.