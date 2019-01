Half-Life 2: uno degli scrittori è tornato a far parte di Valve

Eric Wolpaw, uno degli scrittori dietro Half-Life 2 e Portal, è tornato a far parte di Valve. Wolpaw aveva lasciato la compagnia nel febbraio 2017, insieme a vari altri scrittori come Marc Laidlaw e Jay Pinkerton. Anche quest’ultimo si è riunito con Valve, lo scorso luglio.

La prima notizia legata al ritorno di Wolpaw è apparsa sotto forma di presunta email di Gabe Newell stesso, che potete vedere poco sotto. Ovviamente potrebbe facilmente trattarsi di un fotomontaggio. Una conferma definitiva è però arrivata tramite i crediti di Artifact: nella lista possiamo infatti trovare proprio Wolpaw. Questo significa che lo scrittore sta lavorando per Valve Software da almeno l’ultimo quarto del 2018.

Ovviamente non sappiamo a cosa si stiano dedicando i due scrittori. Forse Wolpaw rimarrà legato ad Artifact, ma da tempo si parla della possibilità di un Half-Life VR. Il ritorno di due scrittori di punta di Valve promette bene, in ogni caso. Gabe Newell ha da tempo confermato, inoltre, che Valve è al lavoro su vari progetti, oltre al gioco di carte uscito lo scorso dicembre.

Non ci resta che attendere che vengano condivisi nuovi dettagli in merito. Voi sperate ancora in Half-Life 3? Oppure in un nuovo Portal? Forse è solo un’illusione, ma non possiamo non ritornare a sognare.