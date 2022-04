Dopo il ritorno della saga di Half Life con l’ultimo capitolo Alyx, la fan base di questo leggendario franchise si è a dir poco rinvigorita. La speranza è che Valve possa continuare a sviluppare la propria IP e chissà, magari assistere veramente all’annuncio del tanto richiesto terzo capitolo un giorno o l’altro. Nel frattempo, però, la community di appassionati sta realizzando una progetto che trasforma il secondo amatissimo capitolo della saga in un’esperienza in realtà virtuale.

Quest’opera fan-made è ancora in corso di sviluppo, ma di tanto in tanto veniamo sorpresi da una serie di corposi aggiornamenti. Proprio qualche tempo fa, infatti, l’autore di questa mod VR per Half Life 2 ha pubblicato un nuovo video insieme a un lungo post su Reddit dove ha elencato tutte le novità sullo sviluppo del progetto. Come possiamo vedere nel video, questa versione in realtà virtuale della seconda avventura di Gordon Freeman si sposa benissimo con il concetto della VR non togliendo nulla allo spirito originale del gioco.

Il video pubblicato di recente ci porta in una delle prime fasi del gioco, e ci permette di dare uno sguardo abbastanza approfondito al supporto completo ai controlli di movimento per VR. Possiamo scorgere un’ampia rosa di possibilità, come per esempio: l’afferrare oggetti e armi anche da una lunga distanza, effettuare attacchi con l’iconico piede di porco muovendosi fisicamente, e possiamo persino notare la presenza di un input manuale per la ricarica delle armi.

Tutto il progetto sta venendo portato avanti da una sola persona, e nel lungo post pubblicato su Reddit l’autore ha dichiarato come la sua opera è stata più volte ribaltata, con interi livelli che sono stati cancellati e rifatti da zero per renderli sempre più convincenti. Non sappiamo ancora quando questa versione VR di Half Life 2 vedrà la luce, ma vista la qualità del lavoro questo ragazzo deve continuare a prendersi tutto il tempo necessario per dare continuità a un progetto meritevole delle nostre attenzioni.