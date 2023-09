Come si suol dire: chi fa da sé fa per tre o, come nel caso di Ancient Freeman, fa per Valve. Il modder, noto come Ancient Freeman Media, ha, difatti, appena rilasciato il primo trailer di gameplay di un’ambiziosa mod di Half-Life 2, progettata per espandere la storia raccontata nei giochi ufficiali e in tutte le altre mod create dalla community nel corso degli anni.

Half-Life 3 Citadel Unleashed è il nome del imponente progetto che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più concreto. L’obiettivo, ovviamente, è quello di fornire una conclusione alla serie Half-Life, che, ad eccezione di Half-Life: Alyx, sembra essere stata abbandonata da Valve per molti anni.

Ci ha pensato, quindi, Ancient Freeman Media a prendere in mano le redini della stori di Half Life. Le due mod precedentemente rilasciate, Half-Life 2: Episode 3 The Return e Half-Life 2 Episode 4 Eli, seppur brevi, hanno posto le basi fondamentali per Half-Life 3 Citadel Unleashed e, al netto dei dubbi di chi leggerà queste righe, si sono rivelate davvero meritevoli di attenzioni sia in termini narrativi che per quanto concerne il gameplay. Lo sviluppatore ha, inoltre, assicurato che questa nuova mod sarà molto più estesa rispetto alle due precedenti e mira a offrire una mole di contenuti analoga a un gioco completo.

Sebbene il trailer mostri chiaramente l’aspetto di un progetto realizzato dalla community, mod come Half-Life 3 Citadel Unleashed rappresentano concretamente la passione con cui i fan continuano a portare avanti l’eredità lasciata da Half Life.

Un Half-Life 3, ufficiale e sviluppato da Valve, difficilmente vedrà la luce e i motivi sono ovvi: non solo è passato troppo tempo dal predecessore ma, soprattutto, le aspettative dei giocatori nei confronti di un terzo capitolo ufficiale sarebbero così mastodontiche da non rendere giustizia a qualsivoglia lavoro Valve andrebbe a rilasciare.

Half Life Alyx è li a dimostrarlo, così come dimostra quanto sostenuto da Valve quando dichiarò che i capitoli di Half Life devono offrire qualcosa di rivoluzionario per il genere, esattamente come fatto da Alyx con la VR.

Quindi, per il momento, godiamoci Half-Life 3 Citadel Unleashed (qui la pagina ufficiale del progetto) e ringraziamo quella community che ci permette, in un modo o nell’altro, di continuare la storia di Gordon Freeman.