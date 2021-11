Half Life 3 potrebbe essere in sviluppo, le prime informazioni

Si tratta ormai di una leggenda, un mito che si ripete negli anni senza mai cessare, quello di Half Life 3. Tuttavia, ciò che rende interessante la notizia che vi riportiamo è la quantità di informazioni ad essa associata e il fatto, concretizzato in Half Life Alyx, che Valve crede ancora nel franchise e che è disposta a tornare a sviluppare su di esso qualora possibile. Tyler McVicker, l’attuale nome del precedente Valve News Network, ha riportato alcuni interessanti dettagli sui possibili prossimi capitoli della serie di Half Life.

Si parte specificando che la maggior parte di Valve ha già perso interesse nelle piattaforme VR, soprattutto con Facebook che ha palesemente “vinto la corsa” con software e hardware ottimi a basso prezzo. Per questo motivo, Valve starebbe ora effettuando modifiche su alcuni suoi progetti, concentrandosi maggiormente su Steam Deck piuttosto che su eventuali altri visori VR. Di fatti, Project Citadel non sarebbe più un gioco VR, ma diverrà un titolo di punta nella line-up di Steam Deck, con meccaniche shooter e RTS studiate per funzionare meglio sulla piattaforma ibrida.

Tuttavia, il prossimo gioco VR dell’universo di Half Life sarebbe in sviluppo, sebbene non sia l’attesissimo terzo capitolo, ma Tyler McVicker afferma che ci sono segnali che potrebbero preannunciarne il cancellamento: primo tra questi il già citato disinteresse di Valve nelle piattaforme VR, il fatto che la maggior parte degli sviluppatori di Half Live Alyx stia lavorando su Steam Deck, e perché lo sviluppo sviluppo sarebbe ancora nelle fasi premature e non c’è una storia concreta.

La fonte rivela anche che Valve starebbe lavorando su un nuovo visore VR, sebbene anche in questo caso ci siano alcune incertezze proprio per la perdita di fiducia nella tipologia di piattaforma. Tuttavia, l’ultima informazione vuole confermare che Half Life 3 è davvero in sviluppo, presso un piccolo team di sviluppo. Questo dettaglio, se dovesse rivelarsi veritiero, potrebbe significare sia che Valve non ha intenzione di puntare ancora molto sul titolo, sia che le tempistiche di rilascio sono ancora lontanissime.

Ciò che Tyler spiega più volte è che la compagnia si sta concentrando maggiormente su rilasciare e supportare Steam Deck piuttosto che sviluppare concretamente dei giochi. In ogni caso, non è poi così difficile credere che un sequel diretto di Half Life 2: Episode 2 sia in sviluppo, soprattutto dopo quanto visto nel finale di Alyx. Peraltro, negli ultimi mesi Half Life 2 ha ricevuto un aggiornamento e alcuni dettagli reali potrebbero già preannunciare l’arrivo di un nuovo titolo. Come sempre, vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze dato che non ci sono conferme ufficiali da parte di Valve. Per questo motivo, restate connessi sulle nostre pagine per non perdere nessun aggiornamento in merito a questi rumor.