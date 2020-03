Half-Life Alyx contiene anche parte del codice del secondo capitolo

Ancora prima di Half-Life Alyx, la realizzazione di un gioco vasto come Half-Life 2 ha richiesto, in sede di programmazione, delle scorciatoie e vari fix realizzati “in corsa” come d’altronde succede spesso nello sviluppo dei giochi. Adrian Finol, Robin Walker e David Speyrer sono tutti ex componenti del team responsabile di Half-Life 2 e hanno parlato con IGN dello sviluppo del titolo in un video della serie “Devs React To Speedruns” commentando i vari bug e glitch utilizzati dai giocatori per finire i titoli nel più breve tempo possibile.

Gli sviluppatori hanno raccontato che durante lo sviluppo di Half-Life 2, il gioco non riusciva a caricare un livello e quindi venne aggiunto del codice per forzarne l’avvio. Robin Walker ha spiegato che durante il lavoro su Half-Life Alyx alcune parti del motore di gioco Source e di Half-Life 2 sono state portate nel gioco e con esso tutti i vari fix. Il team avrebbe avuto un certo timore a mettere mano a quel codice per paura che qualcosa potesse non funzionare più.

Nel video, ovviamente, si parla di speedrun e anche Half-Life 2 ha una comunità abbastanza impegnata in questo senso. Ad un certo punto, stando a quanto raccontano gli sviluppatori, il team avrebbe pensato anche di sistemare i bug che agevolavano le speedrun per vedere se i giocatori avrebbero trovato dei modi alternativi. Alla fine, però, non avvenne per evitare di creare troppo malcontento tra gli utenti.

Infine, vale la pena sottolineare come gli stessi sviluppatori hanno ammesso che la sezione del gioco a bordo dell’hovercraft di Half-Life 2 durava in effetti troppo tempo. Half-Life Alyx uscirà il 23 marzo 2020 e sarà venduto a un prezzo di 49,99 euro. Il gioco sarà compatibile con tutti i dispositivi VR. Nel frattempo se volete giocare (o rigiocare) la serie vi ricordiamo che Half-Life, Half-Life 2 e tutti gli episodi sono giocabili gratuitamente fino al lancio del nuovo capitolo.