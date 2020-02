Half Life Alyx: data d’uscita confermata ufficialmente

A differenza di questi primi due mesi del 2020, il prossimo mese si preannuncia a dir poco carico di titoli. I videogiocatori di tutto il mondo avranno sicuramente l’imbarazzo della scelta visto che durante Marzo usciranno blockbusters come DOOM Eternal, Animal Crossing: New Horizon e Nioh 2. Tuttavia in mezzo a tutti questi titoloni anche una saga leggendaria troverà spazio tra i cuori dei vari appassionati (che aspettano questo titolo da anni ormai). Se ve lo foste dimenticato durante il prossimo marzo Valve farà ufficialmente uscire il tanto atteso Half Life Alyx.

Durante il suo annuncio ufficiale l’opera di Valve è riuscita a farci salire l’hype in maniera non indifferente. Anche se Half Life Alyx si presente come un titolo diverso dai precedenti capitoli i fan comunque vogliono metterci le mani su quest’opera il prima possibile. In queste mesi la casa di Gabe Newell non si è mai sprecata più di tanto con i dettagli, lasciandoci con un semplice trailer e qualche informazione molto risicata su come sarà il titolo.

Persino la data d’uscita del titolo è stata indicata con un semplice “Marzo 2020”. Ma ecco che in queste ore Valve ha deciso di comunicarci il giorno esatto in quale Half Life Alyx uscirà. Attraverso un tweet siamo venuti a sapere che il gioco uscirà ufficialmente il prossimo 23 Marzo 2020!

Noi sicuramente non vediamo l’ora di tornarci nel mondo di Half Life e stiamo già contando i giorni che mancano all’uscita del titolo. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questo annuncio, come sempre, attraverso la sezione dei commenti. Vi ricordiamo che Half Life Alyx uscirà esclusivamente per i dispositivi VR (tranne PS VR).