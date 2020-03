Half-Life Alyx, disponibile la prima mod per giocarlo senza VR

Tra i titoli più interessanti usciti sul mercato nelle ultime settimane è impossibile non mettere ai primi posti Half-Life Alyx, con l’attesissimo ritorno della celebre saga di Valve che si è rivelato essere una delle prime vere e proprie killer-application per i visori a realtà virtuale. Un successo incredibile, che non ha però impedito alla community di cercare modi alternativi per fruire del titolo anche senza gli ahimè costosissimi visori.

Dopo quanto vi avevamo raccontato qualche giorno fa, con il fondatore di Valve News Network Tyler McVicker in grado di giocare il titolo senza VR in video, arriva ora la prima e vera mod disponibile al download che rende l’opera di Valve giocabile senza visore.

Come facilmente preventivabile la resa non è però delle migliori e, ad esempio, la mod utilizza i modelli delle armi del secondo capitolo e la meccanica di salto è decisamente inaffidabile. Le mappe, inoltre, devono essere caricate manualmente per essere giocate.

Come se tutto questo non bastasse la mod di Half-Life Alyx non è neanche semplicissima da installare, richiedendo l’estrazione di diversi file all’interno della cartella di gioco e il lancio del titolo con il seguente comando “-novr -console -nocrashdialog -retail -allowdebug -vconport 29000 -vcon -dev -w 1920 -h 1080 -sv_autojump 1“. Nel caso in cui vogliate dare un’occhiata alla mod creata da Icedwhisper la potete trovare comodamente qui, prima di procedere vi invitiamo a farlo comunque con tutte le precauzioni del caso.

Si tratta quindi di un lavoro work in progress, che necessita di ancora molto lavoro per essere reso tranquillamente giocabile, ma che dimostra fin da ora come sia decisamente possibile per i modder riuscire addirittura a trasformare un’opera pensata esclusivamente per il VR come Half-Life Alyx in un titolo giocabile con mouse e tastiera.