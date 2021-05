Half-Life Alyx diventa un film animato fan-made

Half-Life Alyx ha segnato il ritorno di un grande brand videoludico che sembrava essere sparito dai radar. I fan aspettavano questo ritorno senza più sperarci troppo, data la lunga assenza di Valve dalla produzione di giochi, ma ora che a saga FPS è ripartita c’è grande entusiasmo in tutta la community. Sebbene Alyx sia un titolo esclusivo per visori VR per PC, un appassionato ha voluto creare un vero e proprio film fan-made per permettere di godere la storia di questo nuovo gioco anche a tutti coloro che non possiedono un PC abbastanza prestante per giocarci con la VR.

L’autore che sta portando avanti questo interessante progetto è l’utente ‘Half Peeps’, il quale sta creando un vero e proprio film animato su Half-Life Alyx. Il progetto sta prendendo vita grazie al software Source 2 Filmmaker che permette di creare vere e proprie produzioni video con tutta una serie di tool e modelli Valve, ma non solo. Questo film fan-made ripercorrerà l’intera trama del più recente gioco della serie, e comprenderà il cast completo dei personaggi che sono presenti nel titolo uscito un anno fa su PC.

Mentre il film sta venendo ancora ultimato, l’ideatore di quest’opera fan-made ha voluto darci più di qualche assaggio su quello che vedremo tra non molto tempo. Oltre ad aver rilasciato un fantastico trailer, che mostra comunque delle scene che devono ancora essere ritoccate a dovere, il ragazzo ha pubblicato sul proprio account Twitter una serie di informazioni e screenshot prelevate direttamente da questo film.

Da quanto si intravede nel trailer, questo fan-made sembra essere un qualcosa di molto interessante anche per chi già conosce la storia di Half-Life Alyx. Per godere del risultato finale dovremo aspettare fino al prossimo luglio, anche se per ora non conosciamo una data di rilascio più specifica.