Finalmente Half-Life Alyx è ora giocabile interamente con mouse e tastiera e quindi senza necessariamente l’ausilio della realtà virtuale per finirlo. Il gioco originale è uscito nel 2020, in pieno periodo pandemico, e ha da subito conquistato milioni di giocatori, sia per il fatto che un franchise importante come Half-Life fosse finalmente tornato sia per via della sua qualità, un vero e proprio punto di svolta per il gaming VR.

Grazie agli sforzi dei giocatori e dei modder, nel corso degli ultimi anni si è ampliata la fetta di pubblico che ha potuto provare Half-Life Alyx, grazie alla rimozione di tutte le caratteristiche legate alla realtà virtuale. Ora con la mod Half-Life: Alyx NoVR mod di Björn Feber (conosciuto anche come bfeber) e la community dei modder, è possibile giocare tutto il titolo con mouse e tastiera, chiaramente limitando alcune meccaniche di gameplay.

La mod è presente su ModDB e tutti coloro in possesso del gioco possono provarla, ma sappiate che i salvataggi non sono compatibili e occorre necessariamente iniziare una Nuova Partita.

Onestamente sconsiglio vivamente la mod. Non metto in dubbio il grande lavoro svolto dal ragazzo, tuttavia Half-Life Alyx è un’esperienza che andrebbe giocata unicamente in realtà virtuale. Le sue caratteristiche principali, incentrate sull’immersività e sull’esplorazione dell’ambiente circostante grazie ai nostri movimenti, rimuovendo tutto questo si rimuove anche gran parte della meravigliosa esperienza di Alyx.