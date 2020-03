Half-Life Alyx: scovato un easter egg dedicato a Death Stranding

Half-Life Alyx è uscito da poco e molti videogiocatori stanno già avendo la possibilità di entrare all’interno del mondo virtuale di City 17 con i propri visori per realtà virtuale. Esplorando l’ambiente ricreato da Valve, un appassionato è riuscito a scovare un palese omaggio ad un altro titolo molto atteso che è uscito solo qualche mese prima del nuovo Half-Life, ossia Death Stranding.

L’utente KnightzIX ha recentemente pubblicato su Reddit uno screenshot raffigurante il tributo alla recente opera di Kojima Production. L’easter egg presente in Half-Life Alyx rappresenta uno scatolone con stampato il logo della Bridges e l’ormai iconico nastro giallo tutto intorno. Ma non finisce qui, di fianco allo scatolone si può notare anche la presenza di uno stivale nero con delle suole gialle, simile a quelli utilizzati da Sam. Tutto ciò si può trovare nel capitolo 8 di Half-Life Alyx, all’interno del ripostiglio chiuso a chiave sorvegliato da alcune mine laser.

Nei mesi scorsi, durante l’annuncio della data di lancio di Death Stranding su PC, Hideo Kojima aveva già mostrato alcuni nuovi contenuti che verranno aggiunti alla sua ultima creazione e che vanno ad omaggiare proprio la saga di Half-Life. Sembra quindi che Valve abbia voluto ricambiare inserendo un easter egg di Death Stranding anche nel nuovo attesissimo titolo per realtà virtuale.

Vi ricordiamo che Half-Life Alyx è già disponibile su PC per i visori di realtà virtuale: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Non è ancora chiaro se il titolo arriverà anche su PlayStation VR ma Valve non ha mai negato la possibilità. Cosa ne pensate di questo scambio di omaggi tra Valve e Kojima Production all’interno dei loro titoli recenti?