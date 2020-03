Half-Life Alyx: ecco un easter egg musicale interattivo

Dopo quasi 13 anni di attesa dal penultimo capitolo della serie Half-Life, ecco che nella giornata di ieri Valve Production ha finalmente rilasciato Half-Life Alyx. Sin da subito video gameplay dei fan del videogioco hanno iniziato ad apparire in giro per il web, e con piacevole sorpresa fanno la comparsa degli interessanti easter egg.

Per chi ancora non lo sapesse, Half-Life Alyx è un gioco sparatutto ambientato tra il primo e il secondo capitolo della serie e giocabile esclusivamente con i sistemi di realtà virtuale. La scelta di affidarsi alle tecnologia VR è una mossa azzardata da parte di Valve, che stravolge completamente l’esperienza di gioco a cui fan sono abituati da ormai 22 anni. Ricordiamo che al momento Half-Life Alyx è disponibile solamente su PC e per maggiori dettagli potete far riferimento al nostro articolo dedicato.

half life alyx has a functional piano pic.twitter.com/3nNtekIUb6 — lando! (@sadlando) March 23, 2020

È con piacevola sorpresa che Valve ha deciso di inserire all’interno del videogioco un easter egg che i musicisti o gli amanti della musica occasionale apprezzeranno particolarmente: un pianoforte interattivo. Lo strumento musicale, utile per smorzare la tensione creatasi dal gioco, con la giusta apparecchiatura può essere suonato con tutte le cinque dita. Una scelta che richiama subito alla mente il pianoforte presente in Batman Arkham: VR.

In queste ore stanno iniziando ad comparire i primi video di fan intenti a comporre semplici temi musicali, spesso ispirati a videogiochi fra cui il celebre Magalovania di Undertale. Ecco che fra questi spicca l’utente @sadlando. Sul suo profilo Twitter ha pubblicato un simpatico video in cui compone col pianoforte all’interno di Half-Life Alyx “Ground Theme” di Super Mario Bros, tema musicale che appare nel livello introduttivo del gioco Nintendo.

Voi lo avete già provato il gioco? Avete provato a suonare il piano? Fateci sapere la vostra nei commenti.